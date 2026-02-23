Prohibido el chicharrón de cocodrilo en Altamira

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Elaborar chicharrones de cocodrilo está prohibido en el municipio de Altamira, debido a que las leyes protegen a esta especie.

Aunque existe una población desmedida de estos reptiles y falta control en su reproducción, la normativa actual impide cualquier tipo de aprovechamiento comercial o alimentario.

La directora de Protección Civil en Altamira, María Luisa Cuevas Rivera, aclaró que no se puede pasar por encima de la ley a pesar del exceso de ejemplares en las lagunas. “No podemos hacer chicharrones de cocodrilo si la norma no lo permite”, sentenció la funcionaria al recordar que el animal está bajo el resguardo de una norma oficial.

De igual forma, la titular de la dependencia descartó que Altamira reciba cocodrilos de otrqs ciudades.

“A mi parecer no sería conveniente aceptar cocodrilos de otros lugares porque ya tenemos muchos, mejor aceptamos los que ya tenemos aquí”, afirmó Cuevas Rivera.

La funcionaria reconoció que es urgente realizar un estudio colegiado en todo el sur de Tamaulipas para atender el problema de la sobrepoblación de cocodrilos.

El plan busca una solución real para no repetir los errores de años anteriores, pues la región es un sitio propicio para estos animales por la gran cantidad de lagunas.

La semana pasada, fue capturado por los bomberos municipales el primer cocodrilo del año en Altamira, estaba en un canal pluvial de la colonia Monte Alto.