Acusan a residente del fraccionamiento Sagitario de ultimar a un perrito

A través de redes sociales fue difundido un video grabado por una cámara de seguridad, en el que se aprecia al habitante en el momento en que arrastra al animal sin vida envuelto en un impermeable amarillo

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Personal del departamento de ecología del ayuntamiento de Tampico, defensores de los derechos de los animales y elementos de la Guardia Estatal, se movilizaron la tarde de este martes a las afueras de una vivienda en el fraccionamiento Sagitario de la zona norte, donde habita un hombre al que señalan de haber ultimado a un perrito.

A través de redes sociales fue difundido un video grabado por una cámara de seguridad, en el que se aprecia al habitante del inmueble ubicado en la calle Libra, en el momento en que arrastra al animal sin vida envuelto en un impermeable amarillo.

Según los vecinos el perrito que fue enterrado a un costado por los mismos residentes, pertenece a una vecina del sector, quien confirmó que ya acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público por esta situación.

Al llegar a la casa del señalado este negó los hechos, argumentando que el perro tenía tres días muerto en el patio de su casa y por ello lo sacó a la calle, pero se le acusa de haber ultimado al animal e incluso se le señala de otras situaciones que se presentan en el fraccionamiento.

Al lugar acudieron elementos del departamento de ecología del ayuntamiento de Tampico, quienes procedieron a desenterrar al perrito, señalando que este sería llevado a las instalaciones de Protección Animal, para que mediante un oficio acuda un médico legista de la Fiscalía a realizarle una autopsia y establecer el motivo que originó su deceso, que se anexaría a la denuncia presentada por la propietaria.

También atendieron el llamado de las defensoras de los animales dos patrulleros de la Guardia Estatal, quienes se limitaron a tomar conocimiento, entablando diálogo tanto con el señalado, así como con la propietaria del perrito, anexando todo ello a su informe y en espera de los resultados que arroje la autopsia que le será practicada el canino para continuar con la integración de esta investigación.