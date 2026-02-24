Anuncian nuevos rostros para la temporada 3 de Merlina

Merlina 3 ya se graba en Irlanda y suma nuevos personajes al elenco confirmado por Netflix.

Merlina temporada 3 ya es una realidad. Netflix confirmó que la serie protagonizada por Jenna Ortega entró oficialmente en fase de rodaje en Irlanda, marcando el inicio de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

Junto con el anuncio, el servicio de streaming reveló la incorporación de nuevos actores que se sumarán a la historia ambientada en Nevermore Academy.

La tercera temporada de ‘Merlina’ ya está en producción 💜🖤 Winona Ryder se une a Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Eva Green y todos tus favs que ya conoces. pic.twitter.com/pWU1rhg9DZ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 23, 2026

¿Quiénes son los nuevos personajes que se suman a Merlina temporada 3?

Winona Ryder

Uno de los anuncios más comentados es el de Winona Ryder. La actriz, ampliamente reconocida por su participación en producciones de corte fantástico, interpretará a un personaje llamado Tabitha.

Hasta ahora, la plataforma no ha explicado cuál será su función dentro de la historia ni cómo se relacionará con la protagonista o con la familia Addams. Sin embargo, su perfil sugiere que podría tratarse de un rol relevante dentro del desarrollo de la temporada.

Chris Sarandon

También se confirmó la participación de Chris Sarandon. El actor cuenta con una trayectoria sólida en cine y televisión y ha trabajado previamente en proyectos vinculados al universo creativo de Tim Burton.

En este caso, no se ha detallado el nombre de su personaje ni su vínculo con Nevermore Academy, lo que ha abierto espacio a especulaciones sobre si podría formar parte del entorno académico o del círculo cercano de la familia Addams.

Noah Taylor

Otro de los nombres que se integran al elenco de Merlina temporada 3 es Noah Taylor. El actor australiano tiene experiencia en producciones dramáticas y fantásticas, lo que encaja con el tono sombrío de la serie.

Al igual que en los casos anteriores, no se ha revelado información concreta sobre su personaje, por lo que su papel dentro de la trama permanece bajo reserva.

Oscar Morgan

En el grupo de incorporaciones también figura Oscar Morgan, actor joven que ha ganado visibilidad en producciones internacionales recientes.

Su llegada podría aportar nuevas dinámicas dentro del entorno estudiantil o introducir conflictos externos que amplíen la historia más allá del campus.

Kennedy Moyer

A esta lista se suma Kennedy Moyer. Aunque su papel tampoco ha sido detallado, su inclusión confirma que la tercera temporada no solo ampliará el número de personajes, sino que posiblemente explorará nuevas líneas argumentales.

Eva Green

Cabe recordar que antes de este anuncio ya se había confirmado la participación de Eva Green, quien interpretará a Ophelia, descrita como la hermana perdida de Morticia Addams.

Este dato es especialmente relevante porque introduce un elemento familiar que podría modificar el equilibrio interno del universo Addams y generar tensiones narrativas importantes.

¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada y cuándo se estrenará?

Con el rodaje de Merlina ya en marcha, son muchas las expectativas que esperan los fans para una de las series consentidas de Netflix.

Una de estas es la evolución de Merlina como personaje. En entregas anteriores, la trama giró en torno a su adaptación a Nevermore Academy y a los secretos que rodeaban la institución. Con más personajes en escena, es posible que la narrativa explore alianzas inesperadas, rivalidades o revelaciones sobre el pasado de la familia Addams.

¿Cuándo se estrena Merlina temporada 3?

Netflix no ha anunciado un calendario oficial. Dado que la producción acaba de comenzar, el proceso de filmación y postproducción podría extenderse varios meses.

Tomando en cuenta todos estos procesos, la tercera temporada de Merlina probablemente podría estrenarse hasta 2027.

