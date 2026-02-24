Atacan a Guardia Estatal en Camargo; hay un policía herido

Efectivos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, como parte del Operativo Frontera Grande, cuando hombres armados a bordo de una camioneta comenzaron a disparar

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Elementos de la Guardia Estatal fueron agredidos por sujetos armados la tarde de este martes en una zona rural del ejido Comales en Camargo, resultando un elemento herido.

Los efectivos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, como parte del Operativo Frontera Grande, cuando hombres armados a bordo de una camioneta comenzaron a disparar, por lo que, de acuerdo a los protocolos establecidos, se repelió la agresión.

En el lugar fue asegurada una camioneta color negro y se contó con apoyo aéreo para reforzar las acciones operativas en esta zona de la frontera, informó la Vocería de Seguridad.

De acuerdo con los reportes, minutos más tarde, se reportó una nueva agresión con artefacto explosivo contra el personal, resultando un policía lesionado, quien fue trasladado en helicóptero a un hospital de Reynosa, para recibir la atención médica correspondiente.

Debido a las lesiones recibidas, el helicóptero realizó maniobras de descenso frente al hospital Christus Mugerza, paralizando por unos momentos la circulación de los automovilistas que circulaban en la zona.

Las autoridades informaron que ae mantiene la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona con recorridos de vigilancia y seguridad.