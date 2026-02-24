Encabeza alcaldesa de Nuevo Laredo emotiva ceremonia del Día de la Bandera

Con un mensaje de unidad y respeto, la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas, preside la conmemoración del Día de la Bandera donde refrendó el orgullo nacional desde esta frontera

NUEVO LAREDO, TAM.- Con un firme mensaje de unidad, respeto y amor a los símbolos nacionales, el Gobierno Municipal que lidera la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal presidió la conmemoración del Día de la Bandera, en una emotiva ceremonia de Honores al lábaro patrio y Abanderamiento de Escoltas en el Parque Morelos, donde 30 instituciones educativas fueron abanderadas en un acto solemne que fortalece la identidad y el orgullo mexicano de las nuevas generaciones.

“Aquí, en Nuevo Laredo, donde comienza la patria y donde México se asoma al mundo todos los días, ver ondear nuestros colores tiene un peso distinto: somos la primera línea de nuestra soberanía y el abrazo fuerte de nuestra cultura frente al exterior”, expresó la presidenta municipal

Como parte central del protocolo oficial, se realizó la incineración de la Bandera Nacional, acto encabezado por la presidenta municipal y el comandante de la Guarnición Militar, General Brigadier de Estado Mayor, Rolando Solano Rivera en cumplimiento del artículo 54 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

La incineración se efectúa cuando el lábaro patrio se encuentra deteriorado o en desuso, otorgándole una disposición final digna y solemne. Durante el protocolo, la bandera fue despedida con honores, se entonó el Himno Nacional y sus cenizas simbolizaron el regreso a la patria.

Posteriormente, se llevó a cabo el abanderamiento de escoltas, entre ellas la de la Escuela Primaria Manuela Medina, turno vespertino, fortaleciendo el compromiso de niñas, niños y jóvenes con los valores cívicos.

“Sigamos trabajando juntos, incansables y con el corazón por delante, demostrando que, ante cualquier desafío, esta tierra fronteriza no se doblega. Que el viento que hoy ondea nuestro lábaro patrio lleve un mensaje claro a cada rincón: Nuevo Laredo es, y seguirá siendo, el motor imparable de Tamaulipas y el rostro más digno, valiente y leal de todo México” , afirmó, Canturosas Villarreal.

La ceremonia contó con la presencia de César Bolaños Hernández, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE); Erika Zielke, Cónsul General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo; el secretario del Ayuntamiento, Ernesto Ferrara Theriot; y el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Juan Ángel Martínez Salazar.

Entre las instituciones participantes se encuentran jardines de niños como DIF Matutino, Club Sertoma No. 3 y Miguel Hidalgo; primarias como Manuela Medina, Fundadores de Nuevo Laredo y Bicentenario Juarista; secundarias federales y técnicas como la No. 10 Profr. A. Carmona Anzaldua, Técnica No. 78 México 2000 y Técnica No. 97 Luis H. Álvarez; así como instituciones de nivel medio superior y superior, entre ellas el CEB 9/24, CBTis 137, CONALEP 246, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc.

La ceremonia no solo representó un acto protocolario, sino una muestra clara de que en Nuevo Laredo se fortalece la identidad nacional, la unidad y el sentido de pertenencia, consolidándose como un municipio que honra su historia y construye con responsabilidad el futuro de México.