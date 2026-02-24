Esperan que las lluvias eviten siniestro agrícola

Miles de hectáreas del Distrito 025 se salvarían si se cumple pronóstico de lluvias para la primer semana de marzo

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Miles de hectáreas de la zona temporalera del Distrito de Riego 025, en el norte de Tamaulipas, que productores ya consideraban en riesgo por falta de humedad, podrían encontrar un respiro si se cumple el pronóstico de lluvias anunciado para la primera semana de marzo.

La precipitación que el campo ha esperado durante semanas podría llegar justo a tiempo.

De acuerdo con el modelo de acumulación de lluvia válido del 3 al 8 de marzo de 2026, se estiman precipitaciones importantes en la franja fronteriza. Con datos de la agencia Meteo Alert Norte, se proyectan acumulados de hasta tres pulgadas (alrededor de 75 milímetros) en zonas como Reynosa y Valle Hermoso, mientras que para Nuevo Laredo se estiman alrededor de dos pulgadas.

Más al sur, en San Fernando, el pronóstico es menor, cercano a una pulgada; sin embargo, el beneficio también sería significativo para los cultivos.

Según el modelo, el ingreso de humedad comenzaría el 3 de marzo, impulsado por viento fuerte del sur, y se mantendría hasta el día 7. La noche del sábado se perfila como el periodo de mayor intensidad, con alta actividad eléctrica y lluvias abundantes.

Para el 8 de marzo, el paso de un frente frío actuaría como detonante, generando viento fuerte del norte y consolidando los acumulados proyectados. Incluso se advierte la posibilidad de fenómenos severos aislados.

Este escenario cobra especial relevancia luego de que productores agrícolas advirtieran que, de no registrarse lluvias en los primeros días de marzo, buena parte del sorgo sembrado en el temporal del DR025 podría perderse por falta de humedad.

A inicios de la semana pasada, en entrevista, Marco Antonio Garza Acosta, presidente de módulo del Distrito de Riego 026, explicó que mientras en su distrito no enfrentan problemas inmediatos por contar con riego, la situación es distinta en el temporal del DR025, donde la producción depende exclusivamente de las precipitaciones.

“Donde está crítico es en la zona temporal. Si no llueve tentativamente para los primeros de marzo, todo eso va a perderse”, alertó.

En esa zona, más del 50 por ciento de la superficie ni siquiera se sembró ante la falta de apoyos y financiamiento, y las parcelas que lograron germinar ya requieren agua y fertilización para sostener su desarrollo.

Si las lluvias se concretan en los volúmenes previstos, el panorama podría cambiar de manera significativa. Lo que hace apenas unos días se perfilaba como un posible siniestro agrícola podría comenzar a revertirse gracias a un temporal que, de cumplirse, llegaría justo cuando el campo más lo necesita