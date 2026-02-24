Exintegrante de La Voz Kids fallece en accidente; conductor se dio a la fuga

La familia de la joven exige justicia y ayuda para encontrar al conductor que se dio a la fuga tras el accidente en el tambien resultó lesionado un amigo de la cantante

El mundo del espectáculo da el último adiós a Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de «La Voz Kids» que murió a los 19 años de edad tras ser atropellada. La familia confirmó la noticia a través de redes sociales, donde pidieron ayuda para encontrar al conductor responsable ya que huyó del lugar sin brindar auxilio a la joven cantante.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la noche del 21 de febrero en la vía entre Circasia y Armenia, en el departamento de Quindío, Colombia. Junto a la joven cantante se encontraba William Andrés Paipa, de 40 años de edad, quien era su compañero de trabajo.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Nicole Valeria Vargas?

Autoridades informaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en el sector de restaurantes en El Solar, donde Nicole Valeria y William Andrés bajaron de un camión para cruzar la avenida con la finalidad de llevar unos artículos al concluir su jornada de trabajo. Fue entonces cuando un conductor los embistió.

El conductor escapó del lugar tras haber atropellado a la cantante y su acompañante dejándolos tendidos sobre el pavimento. Autoridades comenzaron una investigación para identificar al vehículo implicado, mientras que la familia exige justicia en redes sociales y han pedido ayudar para encontrar al conductor.

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicol Valeria Vargas Gómez”, informó la Policía de Carreteras del Quindío.

¿Quién fue Nicole Valeria Vargas?

Nicole Valeria Vargas Gómez es originaria de Colombia, donde es conocida por su participación en el programa “La Voz Kids” cuando tenía tan sólo 12 años de edad sorprendiendo al público y los jueces con su talento, así como su presencia sobre el escenario.

Se sabe que Gómez estudiaba el quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío. Mientras completaba sus estudios y para poder pagarlos, Nicole también trabajaba como promotora, aunque su sueño era continuar con su trayectoria artística.

