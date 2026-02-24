Industria opera a un solo turno

Empresas del sector petroquímico y acerero en Altamira reducen operaciones ante baja producción y aranceles

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El sector industrial de Altamira enfrenta un panorama crítico que los obliga a operar bajo esquemas de supervivencia.

Ante la falta de inversiones y el impacto de aranceles, algunas plantas optaron por reducir su actividad a un solo turno central para recortar gastos operativos.

El secretario general de la Sección 212 del Sindicato Petroquímico, Julio Salvador Alfaro Flores reveló que esta medida responde a una producción que apenas alcanza el 60 por ciento de su capacidad.

Las empresas tienen detenida la contratación de personal eventual y de compañías externas para disminuir costos ante la proximidad de la renegociación del tratado comercial.

“Sé que Posco está en esa situación, tiene a sus trabajadores en el turno central porque les aplicaron el 15 por ciento de los aranceles en este caso al acero”, explicó Alfaro Flores.

Posco cuenta con una plantilla cercana a los 500 trabajadores, quienes ahora concentran sus labores en un solo horario.

Considera que la crisis se agrava por el nulo interés en proyectos de largo plazo y destacó que no hay inversiones desde hace siete años en el sector y que la visión empresarial cambió de forma drástica.

En la actualidad los inversionistas solo planean para periodos de seis años, cuando anteriormente las proyecciones se realizaban a tres décadas.

Asimismo, muchas de estas industrias dependen de las exportaciones hacia los Estados Unidos, por lo que la incertidumbre comercial y los impuestos a la importación dictan el ritmo de trabajo.

Julio Salvador Alfaro Flores añadió que la a reducción a un turno central es la estrategia inmediata para mantener a flote las operaciones sin recurrir a cierres definitivos.