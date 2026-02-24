Maestros dejan sin clases a Soto la Marina para manifestarse

La manifestación fue pacífica y la decisión se tomó en asamblea, con el respaldo de entre el 98 y 99 % de los integrantes de la zona.

Por Raúl López García

SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.- Alrededor de 70 docentes de la zona escolar 113 de nivel primaria en Soto la Marina suspendieron clases para concentrarse y exigir solución a una serie de irregularidades administrativas que, aseguran, se arrastran desde hace al menos un ciclo escolar completo.

La manifestación se realizó en forma pacífica y, de acuerdo con los propios maestros, la decisión fue tomada en asamblea, con el respaldo de entre el 98 y 99 por ciento de los integrantes de la zona.

“Somos de Soto la Marina, de la zona 113, y estamos aquí en forma pacífica. Vamos a tratar algunos asuntos internos que nos reservamos ahorita el tema por cuidar la situación, pero estamos bien atendidos y estamos esperando los canales de diálogo”, expresó uno de los docentes durante la concentración.

Los inconformes señalaron que buscan diálogo con el dirigente sindical, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, y, de ser posible, con el gobernador del Estado.

Falta de validación y nombramientos

Entre las principales problemáticas, los maestros mencionaron procesos administrativos no validados, reacomodos en escuelas y falta de órdenes oficiales que respalden movimientos internos.

“Principalmente son cuestiones administrativas. Todo docente o personal de apoyo necesita hacer un proceso validado por nuestras autoridades inmediatas. Al parecer, no hemos hecho los movimientos correctos ante las instancias correspondientes. Nosotros pensamos que sí”, explicó el profesor entrevistado.

Detallaron que la falta de nombramientos formales y validación de cambios ha generado incertidumbre laboral, así como complicaciones en la operatividad de los planteles.

Al ser cuestionados sobre cuántos docentes participaron, indicaron que en la zona son aproximadamente entre 70 y 75 maestros, y que prácticamente todos respaldaron la movilización.

“Estamos aquí todos porque muchas veces acudimos con una solicitud y se dice que todos están de acuerdo, pero no hay credibilidad cuando van una o dos personas. Hoy estamos el 98 o 99 por ciento de la zona escolar”, afirmaron.

Los docentes aclararon que esperan que el conflicto se resuelva a la brevedad para retomar clases con normalidad. “Pensamos que es necesario establecer un diálogo hoy para integrar nueva información a los procesos y que todo salga beneficiado. Esperamos que hoy mismo se resuelva y mañana estemos en una situación normal”, señalaron.

El diálogo con la Subsecretaría

Tras la protesta, los maestros sostuvieron un intercambio directo con Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, quien aseguró que los casos ya se encuentran en proceso de atención.

“Los mandamientos de los compañeros fueron en el último día de clase, antes de salir al receso. Les resolví el problema de pago, la falta de nombramiento, y les dije que íbamos a acelerar el proceso”, afirmó la funcionaria.

Indicó que algunos nombramientos ya fueron emitidos y enviados, mientras que otros siguen su curso administrativo. “La investigación jurídica también está siguiendo su proceso y a las 11 de la mañana tiene reunión la comisión mixta de investigación”, explicó.

Ante los reclamos de que no ha habido respuestas concretas, la subsecretaría respondió: “No les di promesas. Les dije que iba a recuperar sus pagos y me quedé hasta las cinco de la tarde gestionando. Los nombramientos llevan tiempo porque fueron cuestiones que se hicieron fuera de la legalidad”.

En el intercambio, algunos docentes manifestaron cansancio por lo que consideran dilación en las soluciones. “Cada vez que venimos nos dicen que no hay documento o que no se hizo gestión. La verdad estamos cansados”, expresaron.

La subsecretaria pidió trasladar el diálogo a la sala de juntas para revisar plantillas y movimientos específicos. “Aquí no puedo atenderlos porque necesito revisar nuevamente cómo van los movimientos de cinco o seis compañeros que están en ese procedimiento. Los invito a la sala para hacer el diálogo más formal”, concluyó.

Hasta el cierre de esta edición, los maestros se mantenían en espera de acuerdos concretos que permitan reanudar las clases en Soto la Marina.