Muere Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de "La Academia".

La mañana de este 24 de febrero comenzó con una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores del emblemático reality musical. Durante la transmisión de «Venga la Alegría» se informó el fallecimiento de Héctor Zamorano, uno de los rostros que formaron parte del fenómeno televisivo que marcó a toda una generación a inicios de los años 2000.

Minutos después, la información se replicó en redes sociales, donde fans recordaron su paso por el programa y su lugar en la historia como el primer eliminado de La Academia en su temporada debut. Aquella primera edición, estrenada en 2002, cambió el rumbo de los realities musicales en México y lanzó a la fama a figuras como Myriam Montemayor, Yahir, Víctor García y Toñita, entre otros.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

En Ventaneando, la conductora Linet Puente logró contactar a dos excompañeras cercanas al cantante. Al ser cuestionada sobre la causa del fallecimiento, Estrella reconoció que no tenía información directa, pues no había logrado comunicarse con la familia y, debido a la situación que atraviesa el país, no podría viajar para despedirlo como hubiera deseado.

Por su parte, Wendolee compartió que el exacadémico padecía una enfermedad crónica que, con el tiempo, se agravó hasta vencerlo. Subrayó que, en sus últimos momentos, estuvo acompañado por su madre y su padre, quienes no se separaron de él.

Hasta el momento, no se han revelado públicamente más detalles médicos, en respeto a la privacidad de la familia.

Una lucha silenciosa: depresión y mensajes en redes

En 2024, el propio Héctor Zamorano había hablado abiertamente sobre su diagnóstico de depresión. Sus publicaciones en redes sociales llamaron la atención de seguidores al compartir reflexiones sobre lo difícil que le resultaba encontrar ánimo y diversión, así como su esfuerzo constante por no rendirse.

En una entrevista previa con Ventaneando, cuando fue invitado a compartir más sobre su situación, respondió con honestidad: “No me siento listo”. Aquella frase reflejaba un proceso personal complejo que enfrentaba lejos de los reflectores masivos que alguna vez lo acompañaron.

Su testimonio contribuyó a visibilizar la importancia de la salud mental, especialmente en figuras públicas que, tras el auge mediático, atraviesan etapas más discretas en su carrera.

Su paso por La Academia y lo que vino después

Héctor Zamorano ingresó a La Academia en 2002 con la ilusión de consolidarse como cantante profesional. Aunque fue el primer eliminado del programa, su participación formó parte de un fenómeno cultural que transformó la industria musical televisiva en México.

Tras su salida, continuó vinculado a la música y realizó presentaciones en distintos espacios, aunque no alcanzó la proyección comercial de algunos de sus compañeros. Con el paso de los años, mantuvo una vida más reservada, residiendo en Veracruz, donde permanecía cerca de su familia.

De acuerdo con la información compartida por Estrella en Ventaneando, Héctor Zamorano será velado en Veracruz, estado donde vivía acompañado de sus seres queridos. Wendolee destacó que se le despedirá con el respeto y el cariño que merece, recordando que aquella primera generación dejó una huella imborrable en la televisión mexicana.

Un adiós que revive recuerdos por su paso en La Academia

La muerte de Héctor Zamorano no solo enluta a su familia y amigos, sino que también remueve recuerdos de una época en la que millones de mexicanos se reunían frente al televisor para seguir cada concierto y expulsión de La Academia. Su nombre queda inscrito en la historia del programa como parte del inicio de un fenómeno que redefinió el entretenimiento musical en el país.

Hoy, compañeros y seguidores lo despiden reconociendo su lugar en aquella generación pionera y recordando que, más allá de los reflectores, fue un ser humano que enfrentó sus propias batallas.

