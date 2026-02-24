Peluche de orangután de IKEA se agota tras viralizarse historia del macaco Punch

La historia del pequeño macaco japonés hizo que se también se popularizara el orangután de peluche que le ofrece apoyo emocional y resguardo

Durante los últimos días se ha hecho viral la conmovedora historia de Punch, un macaco japonés que fue rechazado por su madre y que recorre su recinto en un zoológico de Japón acompañado de su peluche de orangután que, a su vez, servía de apoyo emocional y que le ofrecía refugio cada vez que necesitaba apoyo.

Los detalles de su viaje son seguidos por miles de personas de todo el mundo, quienes incluso se han dado cita al zoológico de Ichikawa, una ciudad cerca de Tokio —la capital de Japón—, únicamente para ver al pequeño Punch. Gracias a la popularidad que alcanzó en redes sociales, hay gente que busca hacerse con su peluche de apoyo emocional, vendido exclusivamente en IKEA y que, hasta el momento, se ha agotado en las tiendas en línea de México y en algunas fuera del país.

El modelo se llama «DJUNGELSKOG», una palabra en noruego que se traduce literalmente al español como «bosque de la selva», y que es una marca de juguetes de peluche fabricados por la tienda sueca de muebles IKEA. De acuerdo con información disponible en el sitio web oficial del establecimiento en México, este tiene un precio de 299 pesos y actualmente se encuentra agotado en línea.

El peluche ya está casi agotado en todas las tiendas de México

Hasta el momento de edición de esta nota, hay únicamente una unidad disponible en la tienda de Encuentro Oceanía, ubicada en Av. del Peñón 355, Moctezuma 2.a Sección, Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. En establecimientos como los de Puebla y Guadalajara Expo, el famoso muñeco de peluche actualmente se encuentra agotado.

Es descrito por IKEA como un «bonito y suave» orangután que necesita de un hogar y mucho cariño. «Le encanta jugar y vivir mil aventuras sentado sobre tu espalda. Puedes colgar el orangután en un estante, de tu cintura o del asa o correa de una bolsa utilizando el cierre de contacto de las manos y los pies», se lee en los detalles de este producto diseñado por Ann-Cathrine Sigrid Stahlberg.

Está hecho 100% de poliéster y fibra hueca reciclada. Para mantenerlo en optimas condiciones es necesario lavarlo a máquina a 40°C como máximo, no se debe usar cloro, secar en secadora, planchar o limpiar en seco y es recomendado para niños de 18 meses en adelante.

Peluche de orangután arrasa en tiendas en línea

La popularidad de Punch hizo que incluso la versión miniatura del «changuito de los memes» se agotara tanto en línea como en todas las tiendas de IKEA en México. Esta versión tiene un costo de 49 pesos y mide 20 centímetros, por lo que era una opción cómoda y versátil para todas las personas que no quieren hacerse con la opción original de 36 cm.

Aprovechando el boom que supuso la historia de Punch, IKEA compartió en redes sociales una publicación en la que afirmó que el mundo amaba al pequeño macaco japonés.

Actualmente, dicho post en Facebook lleva más de 200 «me gusta» en redes sociales y comentarios de personas que hicieron eco de la historia de Punch.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO