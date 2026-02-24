Portugal evalúa seguridad para amistoso ante México el 28 de marzo

México vs Portugal de Cristiano Ronaldo, previsto para el 28 de marzo en el Estadio Banorte, está en evaluación por la FPF ante la situación de seguridad en México.

El partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte, podría estar en riesgo debido a la violencia registrada en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) informó que sigue de cerca la situación y que la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados será el criterio principal para decidir si se mantiene la sede.

Portugal subrayó que evaluará continuamente las condiciones de viaje y estancia en México.

La postura de Portugal rumbo al partido amistoso ante México

La Federación Portuguesa de Futbol sigue de cerca la situación que se vive en México, en el marco del partido de su selección nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Banorte.

Tras reiterar su agradecimiento por la invitación a participar en la reapertura del Estadio Banorte, la Federación Portuguesa señaló en un comunicado su postura respecto al partido en la Ciudad de México.

Señaló que, los acontecimientos recientes en Jalisco exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de Portugal a México.

En este contexto, las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

La seguridad es prioridad para Portugal en su visita a México

El comunicado de la Federación Portuguesa de Futbol subraya que, la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad en su visita a México para jugar en el Estadio Banorte.

Que se garantice la seguridad será el criterio principal de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido, que tomará Portugal.

¿Cuándo juegan México vs Portugal?

México vs Portugal de Cristiano Ronaldo jugarán en la reapertura del Estadio Banorte, el 28 de marzo de 2026.

Partido de preparación: México vs Portugal | 28 de marzo | Estadio Banorte

