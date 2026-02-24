Preocupa fenómeno ‘therian’ a la sociedad

El aumento de jóvenes que se identifican como animales genera debate social y preocupación familiar; especialistas advierten que no siempre se trata de una moda pasajera, por lo que recomiendan atención psicológica y acompañamiento familiar

POR. RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

MANTE, TAMAULIPAS.- El fenómeno de los llamados “therian”, jóvenes que se identifican como animales, comienza a generar preocupación entre la sociedad ante el crecimiento de casos visibles en redes sociales y espacios públicos, padres de familia y especialistas advierten confusión sobre si se trata de una moda juvenil o de un problema emocional más profundo.

De acuerdo con el director del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) Mante, el psicólogo Omar Alonso Solano Rodríguez, esta conducta no es completamente nueva, pues incluso en pasajes bíblicos se mencionan personas que se identificaban con animales, y explicó que los casos pueden presentarse en personas de cualquier edad, aunque predominan entre adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años.

Aceptó que, la discusión abre un debate sobre identidad, salud mental y cambios sociales actuales, y señaló que en esta etapa los cambios emocionales y sociales influyen significativamente en la construcción de identidad personal.

Mientras algunos ciudadanos, como Ernesto Núñez García, consideran este fenómeno una severa crisis de identidad derivada del vacío emocional en los hogares y dificultades para adaptarse socialmente, el especialista aclaró que no debe generalizarse, y que algunos jóvenes solo buscan socializar o pertenecer a grupos distintos, lo que puede resultar pasajero, s in embargo, existen casos donde la conducta refleja conflictos psicológicos que requieren evaluación profesional.

El psicólogo explicó que el problema surge cuando la persona pierde el sentido de realidad, rechaza su condición humana e insiste persistentemente en asumirse como un animal, experimentando sufrimiento emocional intenso que afecta su bienestar cotidiano, en muchos casos, los jóvenes se identifican con animales domésticos como parte de una búsqueda urgente de identidad durante la transición de la niñez a la adolescencia, y esta situación también provoca preocupación y desconcierto en padres que observan cambios emocionales repentinos en sus hijos.

Los especialistas subrayan que la educación y el acompañamiento familiar son fundamentales para evitar que los jóvenes continúen creciendo con vacíos emocionales que los lleven a refugiarse en identidades que no les permitan desarrollarse plenamente, y reiteran el llamado a madres y padres de familia a no reaccionar con miedo o juicio, sino buscar apoyo profesional y convencer al adolescente de recibir orientación psicológica, pues la atención temprana puede evitar consecuencias más complejas tanto a corto como a largo plazo.