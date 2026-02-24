Reportan incendio en la sierra de Miquihuana

Registra Tamaulipas tercer incendio forestal fuera de temporada

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS, MÉXICO.- El tercer incendio forestal de este 2026 en Tamaulipas, se registró ya sobre la sierra del municipio de Miquihuana, siendo reportado como activo desde ayer lunes 23 de febrero con una columna de humo visible hacia el norte de la cabecera municipal, de acuerdo con información difundida por Meteorología Tamaulipas.

Habitantes de este municipio del altiplano tamaulipeco, comenzaron a notar la presencia de humo que se alcanzaba a observar a varios kilómetros de distancia, lo que encendió la alerta para reportar rápidamente la incidencia.

Se trata del tercer evento de este tipo en lo que va del año, incluso antes del arranque oficial de la temporada de incendios forestales, programada para el 1 de marzo.

Los dos primeros se registraron en el municipio de Bustamante, donde se reportó una afectación de poco más de 32 hectáreas.

Hasta el momento no se ha detallado la superficie afectada en Miquihuana ni las causas que originaron el fuego; sin embargo, las condiciones propias de la temporada, como vegetación seca y posibles rachas de viento, podrían favorecer su propagación.

Ante este panorama, autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar quemas y cualquier actividad que pueda detonar incendios en zonas naturales, sobre todo cuando la temporada crítica está por comenzar.