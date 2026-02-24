Van 15 hectáreas de incendio forestal en Miquihuana: PC

El Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios de la Comisión Nacional Forestal informó que el siniestro, tercero del año y primero de la temporada 2026, inició el 22 de febrero y presenta 20 % de control y 10 % de liquidación.

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- Hasta el momento, 15 hectáreas han sido consumidas por un incendio forestal que se mantiene activo en el predio Puerto Volcán, dentro del Área Natural Protegida (ANP) de la Mariposa Monarca en el municipio de Miquihuana.

Así lo da a conocer el Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde destaca que este siniestro (el tercero del año y primero de la temporada 2026) inició el domingo 22 de febrero, registrando actualmente un 20 por ciento de control y el 10 por ciento de liquidación.

En el mismo informe, se da a conocer que en las labores de combate participan 33 brigadistas de distintas dependencias: Conafor, Protección Civil Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Guardia Estatal, así como ejidatarios de la zona, quienes trabajan en condiciones complicadas por el terreno y el clima.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, confirmó que el incendio fue reportado a través del 911 y atendido también a la brevedad.

“Se nos reportó el día de ayer, cerca de las 12 de la mañana. Y bueno, se activó el personal brigadista, el cual ayer mismo salió”, explicó.

Detalló también que tras la llamada de emergencia, primero acudió Protección Civil municipal para verificar el reporte y posteriormente se confirmó el incendio en la zona serrana.

Las brigadas estatales salieron entre cuatro y cinco horas después del aviso.

Sobre la superficie afectada, señaló que aún es temprano para determinar cifras definitivas, aunque confirmó que van alrededor de 15 hectáreas dañadas.

“Es muy temprano decir cuántas hectáreas, pero aproximadamente, ahorita van 15 hectáreas, ya está el personal trabajando desde el día de ayer y bueno, vamos a ver las necesidades y cómo se presentan”.

El funcionario estatal, agregó que el fuego se localiza en una parte muy alta de la sierra, por lo que no se descarta que haya sido provocado por la caída de un rayo o el llamado “efecto lupa”, favorecido por las actuales condiciones de baja humedad, calor y viento, factores que incrementan el riesgo de incendios forestales.

González de la Fuente recordó que la temporada oficial de incendios forestales inició el 1 de febrero, y que incluso en enero se registraron dos siniestros en el municipio de Bustamante, antes del arranque formal.

Mientras tanto, las brigadas continúan trabajando en el área natural protegida para evitar que el fuego se expanda y cause mayores daños en esta zona ecológica de alto valor ambiental.