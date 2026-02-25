Continúa confianza del sector empresarial en Altamira

El alcalde Armando Martínez Manríquez inauguró el Centro Médico Montealto

Altamira reafirma su posición como un municipio en constante crecimiento y transformación, donde la confianza del sector empresarial sigue consolidándose a través de nuevas inversiones que impulsan el desarrollo económico y la generación de empleos.

Como muestra de este dinamismo, el presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de su esposa, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó la inauguración del Centro Médico Montealto, una nueva infraestructura de salud que fortalece la oferta de servicios médicos en la ciudad.

Durante el acto inaugural, el alcalde destacó que la apertura de este centro representa no solo una inversión significativa, sino también una apuesta clara por el bienestar de las familias altamirenses y por el potencial de crecimiento del municipio.

“Felicito a la familia Gámez Santiago y a sus socios por esta gran inversión que viene a fortalecer la oferta de salud en nuestro municipio. Bienvenidos a Altamira”, expresó el edil.

El Centro Médico Montealto ofrecerá en una primera etapa servicios de Medicina Interna, Cirugía, Odontología, MOM Care, Ginecología, Nutrición, Pediatría, Ginefem, Traumatología, Ultrasonido, Cardiología y Geriatría, con la proyección de ampliar su cobertura médica en el corto plazo.

La instalación de esta clínica refrenda la confianza del empresariado en Altamira como un municipio que avanza con rumbo firme, generando condiciones propicias para la inversión, fortaleciendo la infraestructura urbana y creando nuevas fuentes de empleo que impactan positivamente en la calidad de vida de la población.

Con acciones concretas y proyectos estratégicos, el gobierno municipal continúa impulsando el desarrollo integral de Altamira, consolidándolo como un polo atractivo para el sector empresarial y como un referente regional en crecimiento y transformación.