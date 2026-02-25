Supervisan COMAPA Sur y Ayuntamiento de Ciudad Madero obra del programa estatal de atención a socavones

Autoridades supervisaron la sustitución de un colector sanitario en Ciudad Madero, obra con inversión superior a 4.2 millones de pesos que forma parte del programa estatal para prevenir socavones en el sur de Tamaulipas.

Con el objetivo de supervisar el avance de una obra hidráulica prioritaria en Ciudad Madero, el gerente general de COMAPA Sur, Francisco José González Casanova, realizó un recorrido de trabajo junto al alcalde Erasmo González Robledo en la colonia Unidad Nacional, donde el Gobierno del Estado ejecuta la sustitución de un colector sanitario como parte del Programa de Atención de Socavones al sur de Tamaulipas.

Durante la visita, las autoridades constataron los avances de la obra ubicada en la calle Sinaloa, entre Puebla y el Boulevard Adolfo López Mateos, que contempla la sustitución de un colector de 60 pulgadas y la construcción de una madrina de 8 pulgadas, con una longitud total de 105 metros lineales, de los cuales aproximadamente 80 metros ya han sido renovados.

Este tramo forma parte de una intervención integral de alrededor de 600 metros del colector principal, infraestructura que presentaba un deterioro significativo y que representaba un riesgo de colapso, hundimientos y afectaciones tanto al servicio sanitario como a la vialidad de la zona.

La obra cuenta con una inversión de 4 millones 283 mil 465 pesos y se integra al paquete estatal de 105 millones de pesos destinado a la atención de 54 acciones por socavones en la zona sur de Tamaulipas, de las cuales 17 corresponden a Ciudad Madero.

El gerente general de COMAPA Sur señaló que estos trabajos responden a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsó la detección oportuna de daños estructurales mediante estudios técnicos especializados, permitiendo intervenir de forma preventiva puntos críticos de la red sanitaria, en coordinación con las dependencias estatales, para atender una problemática acumulada por décadas.

Por su parte, el alcalde Erasmo González Robledo reconoció el respaldo del Gobierno del Estado hacia Ciudad Madero y subrayó que esta inversión extraordinaria permitirá reducir afectaciones, mejorar la seguridad vial y brindar mayor certeza a las familias maderenses.