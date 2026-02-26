‘Agarrón’ entre Cabeza de Vaca y Arturo Ávila

El ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el diputado de Morena Arturo Ávila protagonizaron un intercambio de acusaciones tras la resolución de la SCJN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A gritos y con un agitado intercambio de insultos y adjetivos acusatorios, el ex gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca y el diputado de Morena Arturo de Ávila debatieron sobre el fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revocó el amparo que protegía al tamaulipeco contra su orden de aprehensión.

La resolución correspondió al amparo en revisión 435/2025, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama; fue aprobado por los ocho ministros presentes, aunque varios anunciaron votos concurrentes por discrepancias en la metodología del proyecto.

Desde territorio estadounidense, García Cabeza de Vaca reaccionó antes de aparecer en el estudio virtual de Fórmula; a través de su cuenta de X, sostuvo que la Suprema Corte no actúa conforme a la ley sino a intereses del poder político.

En el programa moderado por Azucena Uresti, el exgobernador sostuvo que fue su administración quien descubrió y denunció el huachicol fiscal; afirmó que el 28 de agosto de 2020 entregó una lista de involucrados directamente al entonces presidente López Obrador.

El diputado federal de Morena, Arturo Ávila, reviró que los procesos contra el exgobernador no constituyen persecución política sino investigaciones judiciales en curso, y reiteró que Cabeza de Vaca es un prófugo sin amparos vigentes.

Durante el programa, Ávila expuso señalamientos sobre operaciones inmobiliarias que involucrarían a familiares del exmandatario; entre ellas, la adquisición de una propiedad en Las Lomas por 31 millones de pesos a través de una empresa, con participación de uno de sus hijos.

García Cabeza de Vaca negó los señalamientos y rechazó que se mencionara a sus hijos menores de edad en el intercambio; ambos sostuvieron sus posiciones sin ceder terreno durante el segmento moderado por Uresti.

El caso de la ficha roja de Interpol fue otro punto de confrontación; en febrero de 2025, el exgobernador afirmó que la Interpol había cancelado la notificación en su contra, respaldándose en documentos que difundió en redes sociales.

La Fiscalía General de la República respondió que la ficha no fue cancelada sino suspendida de manera temporal por decisiones judiciales; durante el debate, Ávila advirtió que la notificación podría reactivarse en el corto plazo.

Desde abril de 2021, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada había solicitado la emisión de esa ficha y tramitado la primera solicitud de detención provisional ante Estados Unidos; los sucesivos amparos del exgobernador habían frenado su ejecución.

En paralelo al debate, el gobierno mexicano ya había activado el mecanismo diplomático; la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitó ante la Embajada de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

La solicitud se formalizó luego de que el 11 de febrero un juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas negara protección judicial al exmandatario y a cuatro integrantes de su familia; hasta la fecha del debate, Estados Unidos no había informado avance formal en el proceso.

Desde abril de 2024, la solicitud mexicana de detención provisional permanecía sin respuesta, sin que el exgobernador hubiera sido presentado ante una corte federal estadounidense; la ejecución de cualquier arresto depende de acuerdos entre ambos gobiernos.

En Tamaulipas, el Congreso local también se había pronunciado; con 26 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la Legislatura 66 aprobó impulsar ante Interpol la activación de la ficha roja y solicitar al INE el expediente del registro de candidatura del exgobernador.

Las órdenes de aprehensión activas contra García Cabeza de Vaca son dos: la de 2022 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la de 2024 también por delincuencia organizada; a ambas se suma la acusación por defraudación fiscal.

El intercambio terminó con el reto de un debate cara a cara; García Cabeza de Vaca propuso realizarlo en Washington o Nueva York, mientras que Ávila aceptó con la condición de que el exgobernador regresara primero a territorio mexicano.

Ninguno cedió en su posición; García Cabeza de Vaca descartó volver al país, Ávila descartó viajar a Estados Unidos, y el programa completo quedó disponible en el canal de YouTube de Radio Fórmula.