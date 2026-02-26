Avanza obra estatal de atención a socavones en la colonia Laguna de la Puerta, en Tampico

El Programa de Atención a Socavones destina 105 millones de pesos a Tampico y Ciudad Madero, con 37 acciones en Tampico para rehabilitar infraestructura sanitaria deteriorada.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para atender zonas con riesgo de hundimientos, se registra un avance significativo en una obra de atención a socavones que se desarrolla en el municipio de Tampico, con el respaldo del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

Esta intervención forma parte del Programa de Atención a Socavones, el cual contempla una inversión global de 105 millones de pesos para los municipios de Tampico y Ciudad Madero, incluyendo 37 acciones programadas en Tampico, orientadas a la rehabilitación de infraestructura sanitaria con alto grado de deterioro.

Los trabajos se realizan en la calle México, entre Primera y Segunda Avenida, en la colonia Laguna de la Puerta, donde se lleva a cabo la rehabilitación de un colector sanitario de 15 pulgadas de diámetro y 95 metros lineales, con una inversión de 1 millón 57 mil 196 pesos.

De acuerdo con el reporte técnico, la obra se encuentra actualmente en la etapa de conexión de descargas sanitarias, lo que permitirá la correcta integración del nuevo colector al sistema existente. Posteriormente, se dará paso a la programación de la pavimentación, conforme al calendario establecido por las instancias responsables.

El desarrollo de esta obra permitirá reducir riesgos de hundimientos, mejorar la operación del sistema de drenaje sanitario y fortalecer la seguridad de las vialidades, generando beneficios directos para las familias que habitan en este sector.

Durante el proceso, COMAPA Sur mantiene coordinación y seguimiento técnico-operativo, a fin de asegurar la adecuada operación del sistema sanitario una vez concluidas todas las etapas del proyecto, como parte de sus funciones en la prestación del servicio.