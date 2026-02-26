Bajo operativo coordinado, Harfuch anuncia reaprehensión de cuatro prófugos en Vallarta

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que las investigaciones continuarán para capturar a otros involucrados

En una acción encabezada por la Semar, personal de investigación y el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados.

Estos sucesos se remontan al pasado 22 de febrero, cuando se ejecutó un operativo en el estado de Jalisco, del que hubo como resultado el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); este evento coincidió con la fuga de reos del penal de Puerto Vallarta.