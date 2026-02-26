Blindaje escolar contra sarampión

Miguel Ángel Valdez García, titular de la SET, asegura que la entidad sigue libre de sarampión y que no se han registrado casos en las escuelas.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas reforzó el cerco sanitario en las escuelas del estado con jornadas intensivas de vacunación, ante el riesgo de casos importados en la zona fronteriza.

El titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que la entidad se mantiene libre de contagios. “Seguimos libres de sarampión, sigue sin haber casos en las escuelas”, afirmó.

No obstante, precisó que la vacunación se intensificó en Matamoros y Reynosa. “Se ha reforzado la aplicación del biológico en estos municipios donde pudiera existir mayor posibilidad de contagio”, señaló.

Detalló que en los Centros Regionales de Desarrollo Educativo de ambas ciudades más de 300 maestros acudieron a vacunarse en un solo día. “Es muy importante la contención”, subrayó.

La convocatoria incluye a personas menores de 40 años que no tengan certeza de contar con la segunda dosis. “Invitamos a que revisen su cartilla y, si hay duda, acudan a inmunizarse”, expresó.

Adelantó que para el ciclo escolar 2026–2027 se analiza un mecanismo de revisión de cartillas al inicio de clases. “Sin condicionar la inscripción, pero sí con un esquema que garantice que nuestras y nuestros estudiantes estén protegidos”, puntualizó.