Contabilidad del CJNG exhibe pagos, sobornos y millonarias ganancias en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- Registros escritos a mano y en computadora, hallados en una cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes, muestran la presunta contabilidad interna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en varios municipios de Jalisco.
Los documentos detallan ingresos mensuales por la venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, así como ganancias por máquinas tragamonedas en Tapalpa. Tan solo en diciembre de 2025 se reportaron utilidades por 8 millones 781 mil 353 pesos, mientras que los gastos operativos ascendieron a un millón 389 mil 690 pesos.
La llamada “narconómina” incluye aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios, pagos por gasolina, alimentos y ayudas, además de presuntos sobornos a distintas corporaciones. En una lista de gastos aparecen conceptos como “650 mil pago GN Mich Picten”, “75 mil GN Autlán”, “15 mil PGR” y “20 mil Guachito pasa datos”.
También se registran movimientos en dólares, entre ellos 2 millones para “Mono Flako”, 600 mil bajo el concepto “regalos de nietos” y 98 mil vinculados al alias “Güereja”.
En una hoja fechada el 1 de diciembre de 2025 se anotan 300 mil pesos en gastos atribuidos a Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, señalado como operador financiero y fallecido en un operativo federal en Autlán de Navarro. En los apuntes también aparecen nombres como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Luis Miguel Pelayo, “El Meño”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”, y Jesús Ambriz Cano, “El Yogurt”.
Los reportes abarcan municipios como Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, entre otros, donde el grupo mantenía operación.