Delincuencia horizontal

INTERIORES/CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

En tiempos de CALDERÓN, cuando el Presidente se llenaba la boca presumiendo capturas y abatimientos de jefes narcos, desde esta columna me permití preguntar si los golpes en la cúpula modificaban en algo la actividad delictiva observada en las calles.

Es decir, si tan aparatoso esfuerzo reducía en verdad la estadística roja, tras el arresto o eliminación de auténticos pesos completos como EDGAR VALDEZ, “La Barbie” (2010), VICENTE ZAMBADA, “El Vicentillo” (2009), EZEQUIEL CÁRDENAS, “Tony Tormenta” (2010), ARTURO BELTRÁN LEYVA, «El Barbas» (2009) o HERIBERTO LAZCANO, “El Lazca” (2012), entre tantos más.

Y fue mínimo el cambio en la numeralia criminal porque solo pegaron arriba, jamás abajo, donde se gestan los delitos graves que (en palabras de PEÑA NIETO) “más lastiman a la población”.

Los golpes del calderonato fueron certeros pero limitados a las cúpulas. No afectaron el día a día de la extorsión, el secuestro y el cobro de piso, cuyas rutinas permanecen intactas.

Entre otras razones porque la palabra “cartel” no hace alusión a un organismo con mando vertical y estrategia integrada. Por el contrario, su estructura se parece más a la de una federación. Grupos y células operando con margen amplio de autonomía, donde puede haber líderes destacados, pero su poder ni es absoluto, ni está centralizado.

Cercenar liderazgos no quiebra a la organización, pues está cimentada sobre una base horizontal que de cualquier manera seguirá trabajando, con tareas preestablecidas operando en automático. Lo vemos ahora. Muerto NEMESIO, ni el cobro de cuotas a fruticultores se ha detenido, ni el peaje a transportistas, ni la extorsión a comerciantes.



LOS ENGRANES

Incluso en el caso Sinaloa donde la disputa entre CHAPITOS y MAYITOS desató una guerra endémica, sin embargo el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana y heroína continúan.

Lo cual nos indica el carácter sistémico de la delincuencia actual. Particularmente en México, principal puerta de entrada al mayor mercado de estupefacientes del planeta. El consumidor norteamericano.

No aplica aquí el dicho de que “muerto el perro se acabó la rabia”. Es tanto el dinero involucrado en todas y cada una de sus ramas (incluyendo contrabando, tráfico de indocumentados y huachicol fiscal) que la propia maquinaria organizacional seguirá haciendo girar sus engranes, aún sin cabeza visible.

Curiosidades de los medios. A las pocas horas de fallecido OSEGUERA, ya se manejaban nombres de su probable sucesor, entre ellos:

1.- JUAN CARLOS VALENCIA (alias «El 03», «El Pelón») hijastro del MENCHO, considerado por el Centro Nacional de Contraterrorismo en Estados Unidos (National Counterterrorism Center, NCTC) como el segundo al mando y heredero de facto. Hombre que podría conjurar el fantasma del divisionismo que tanto daño ha causado al grupo de Sinaloa.

2.- AUDÍAS FLORES SILVA («El Jardinero»), comandante de alto nivel involucrado en operaciones logísticas, quien también podría verse beneficiado si hubiera una transición negociada entre facciones..

3.- RICARDO RUIZ («El Doble R» o «RR»), identificado por los gringos como “operador senior” (gente con mando y nivel) responsable en rutas de distribución y el manejo estratégico de las finanzas. En un factible escenario de fragmentación, podría liderar una facción independiente de mucho peso.

4.- ERACLIO GUERRERO («Tío Lako») al que reportes de inteligencia atribuyen funciones “de seguridad y enforcement”. Es decir, tareas relacionadas con la protección interna del grupo principal, la defensa de sus miembros centrales y el mantenimiento riguroso de la disciplina interna.

Tareas de inteligencia y contrainteligencia. Equivale al componente militarizado o la «policía interna» del grupo. Rol muy apreciado en tiempos de inestabilidad. Desde luego, hay más nombres.



¿SEDE ALTERNA?

La preocupación más apremiante es si la disputa sucesoria pudiera repetir en Guadalajara los escenarios de violencia extrema vividos en Culiacán. Ello, en atención a la competencia futbolera que se avecina, donde Guadalajara se ha convertido en el principal foco de atención.

Importa señalar que el estallido de violencia suscitado el fin de semana tras la caída del MENCHO no impactó mayormente a las otras sedes mundialistas del país. Ni Monterrey ni la Ciudad de México resultaron afectadas.

Guadalajara sí, por razones obvias. Y aunque la FIFA y los gobiernos vecinos eviten por ahora manifestarse al respecto, la prensa amarillista del país vecino (la de extrema derecha) ya está barajando opciones para un probable reemplazo de la capital tapatía.

Se mencionan, entre otros, el MetLife Stadium de Nueva York; el ATT Stadium de Arlington, Texas; el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia y el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. Y hasta los canadienses podrían entrar al quite con su BMO Field de Toronto y el BC Place de Vancouver.

Por supuesto, ningún mexicano quiere que esto suceda, pero la sola posibilidad (así sea en calidad de especulación mediática) debe ser razón suficiente para que el gabinete de seguridad nacional meta el acelerador a fondo y lleve hasta sus últimas consecuencias las tareas de limpieza que dieron la nota el domingo pasado en las cabañas de Tapalpa, Jalisco.



