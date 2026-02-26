Endurecen revisión a negocios que venden alcohol

Se lleva a cabo una supervisión exhaustiva y constante a este tipo de negocios.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de que el pasado fin de semana fueron clausurados cinco negocios de bebidas alcohólicas en el estado por incumplir con los permisos correspondientes, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, anunció que en marzo se intensificarán las verificaciones que actualmente se realizan de manera aleatoria y con base en quejas y denuncias ciudadanas.

El funcionario afirmó que existe vigilancia permanente en los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. Más que operativos extraordinarios, dijo, se lleva a cabo una supervisión exhaustiva y constante a este tipo de negocios.

Actualmente se visitan alrededor de 25 establecimientos cada fin de semana en todo el estado. En Tamaulipas existe un padrón aproximado de 10 mil negocios con giro de venta de bebidas embriagantes.

Insistió en que las supervisiones se realizan de forma aleatoria y también derivadas de denuncias ciudadanas. Precisó que las cinco clausuras registradas el pasado fin de semana fueron por violaciones a la Ley de Alcoholes.

Aclaró que, una vez emitida la resolución correspondiente, las sanciones derivarán en multas económicas que, conforme a derecho, deberán aplicarse considerando la capacidad económica de cada establecimiento. Explicó que, en caso de imponer la sanción máxima, la autoridad debe argumentar debidamente la capacidad financiera del negocio.

En otro tema, el responsable de las finanzas estatales se refirió al decreto de regularización de vehículos extranjeros. Señaló que su eliminación no afecta directamente a los municipios en su presupuesto ordinario, sino que simplemente dejarán de recibir ese recurso adicional que se estableció durante el sexenio pasado.

“No hay una disminución al presupuesto municipal como tal; únicamente ya no llegará ese beneficio fiscal extraordinario”, puntualizó.

Indicó que el monto variaba en cada municipio y recordó que en Tamaulipas se nacionalizaron alrededor de 500 mil vehículos extranjeros.