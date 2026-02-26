FONDO DE COLOR: Warner acepta oferta de Paramount y deja fuera a Netflix

Los directivos de Warner Bros Discovery aceptaron la oferta de Paramount por considerarla superior por lo que Netflix declina a generar una nueva propuesta pese a que cuente con 4 días para mejorarla

ESTADOS UNIDOS.- En la batalla por apoderarse del catálogo de productos de Warner Bros, la empresa de cine y televisión Paramount prevé ofrecer más dinero que la plataforma Netflix por lo que podrá conseguir los derechos de transmisión del estudio dentro del streaming, además la productora que inicialmente se interesó por la venta anunció que declinará a sus ofertas.

«Netflix anunció hoy que declina a incrementar su oferta por Warner Bros. Netflix recibió un poco más temprano esta mañana que Warner Bros Discovery y su junta de directores aceptaron la oferta al considerarla superior», dice uno de los ejecutivos en un comunicado oficial.

Sin embargo, tras este anuncio que abre las puertas a una nueva productora para salvar a los productos, le otorgan hasta 4 días a Netflix para mejorar su oferta en medio de la elevación de sus acciones, mientras que Paramount les da $31 dólares por acción, mientras que la productora de las series Stranger Things y La Casa de Papel, ofertó 83 mil millones de pesos.

CON INFORMCIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO