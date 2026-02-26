Golpe al bolsillo: suben tomate, limón y papa

En mercados de Ciudad Victoria, el jitomate alcanzó hasta 36 pesos por kilo. El limón y el tomate verde registraron incrementos visibles en tianguis y fruterías

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El inicio de 2026 no dio tregua al gasto familiar. La inflación anual en México llegó a 3.92% en la primera quincena de febrero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque la cifra parece moderada, el impacto real se siente en la mesa: frutas y verduras encabezan las alzas.

En términos sencillos: lo que más sube es lo que compramos diario.

¿Qué productos aumentaron más?

Durante febrero, los alimentos que más empujaron el alza fueron:

Producto

Aumento en febrero

Tomate verde

+17.84%

Limón

+17.03%

Papa

+13.16%

Jitomate

+7.90%

En mercados de Ciudad Victoria, el jitomate alcanzó hasta 36 pesos por kilo. El limón y el tomate verde registraron incrementos visibles en tianguis y fruterías.

La explicación es clara: menos producción por sequía en 2025, mayores costos de transporte y dependencia de importaciones. México arranca el año con apenas 44.3% de autosuficiencia alimentaria, lo que obliga a traer granos del extranjero y encarece la cadena.

No todo subió. La calabacita bajó 8.93%, el chayote 7.49% y la cebolla 4.59%, lo que evitó que el golpe fuera mayor.

¿Dónde conviene comprar en Victoria?

El monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela que en Ciudad Victoria hay una diferencia de hasta 160 pesos por la misma canasta de 24 productos básicos.

Supermercado

Costo promedio

Soriana

806 – 825 pesos

Bodega Aurrera

834 pesos

Walmart

910 pesos

H-E-B

945 – 965 pesos

La diferencia puede representar hasta 600 pesos al mes para una familia que compra cada semana.

En productos específicos:

Huevo (18 piezas): 58 a 64 pesos.

Aceite vegetal (1 litro): 46 pesos.

Tortilla en supermercado: 14.50 a 16 pesos el kilo.

Tortilla en tortillería: 24 a 28 pesos el kilo.

Aquí hay otro contraste: las grandes cadenas mantienen precios más bajos en tortilla por volumen de compra, mientras que las tortillerías venden al precio real del mercado.

¿Por qué está pasando esto?

Especialistas coinciden en cuatro razones principales:

Sequía: Menos cosecha significa menos producto y precio más alto.

Transporte más caro: Suben combustibles y peajes.

Inseguridad en rutas agrícolas: Aumenta costos de distribución.

Aumento salarial y actualización de la UMA (117.31 pesos): Eleva gastos operativos en negocios y servicios.

En resumen: no hay desabasto general, pero sí presión constante en productos frescos.

La inflación parece pequeña en porcentaje, pero en el mercado se traduce en pagar 10, 20 o 30 pesos más por cada kilo. Y cuando se suma todo al final de la semana, el golpe al bolsillo es evidente.