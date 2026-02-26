Golpe al crimen en Matamoros; cae líder y nueve integrantes de célula delictiva

Fuerzas federales lograron la detención en flagrancia de Antonio Guadalupe “N”, tras un operativo realizado en el ejido Sandoval

Por. Staff

Expreso-La Razón

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- En un operativo conjunto, fuerzas federales lograron la detención en flagrancia delictiva del jefe de una célula delictiva en Matamoros y ocho de sus integrantes.

De acuerdo con un comunicado, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron la operación con apoyo de Agencia de Investigación Criminal (AIC) y FEMDO en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps.

Antonio Guadalupe “N”, “Lexus”, es considerado el líder de la llamada «Operativa Ranger”, responsables de diversas actividades delictivas en el municipio de Matamoros, como extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y de drogas en México y E.U.A.

El resultado del operativo que realizó el Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea fue de un total de 9 detenidos, armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército como fusiles Barret Cal. 50., lanza cohetes, granadas, cargadores, cartuchos, poncha llantas, equipo táctico, equipo telefónico y vehículos, cabe resaltar que (a) «Lexus» figura en una lista de objetivos del gobierno de E.U.A.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la F.E.M.D.O., en las instalaciones de la F.G.R. en el Mpio. de Reynosa, Tamps., por personal de la G.N