Impactará reforma al Congreso y municipios

La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum tendría efectos directos en el Congreso local, el IETAM y los municipios de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM,- La reforma electoral presentada esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum y que será enviada el lunes al Congreso de la Unión, contempla modificaciones que tendrán impacto en Tamaulipas.

Entre los más significativos además del cambio en los métodos de elección de los diputados de representación proporcional, y la eliminación de plurinominales en el Senado, está la reducción de los ayuntamientos.

Los Cabildos no podrán tener más de 15 regidores, cuando actualmente, los municipios grandes del estado tienen 21.

De acuerdo con el borrador que circuló la semana pasada, los municipios con menos de 500 mil habitantes contarían con un máximo de diez regidores, y solo aquellos que superen ese umbral podrían tener 15.

En Tamaulipas, solo Reynosa y Matamoros rebasarían ese umbral poblacional, por lo que el resto de los municipios de la entidad quedaría sujeto al límite inferior.

En la conferencia mañanera no se detalló la manera en la que se reducirá el gasto de los organismos electorales, pero de acuerdo con el borrador que fue filtrado, se propone bajar el número de consejeros a cinco.

Actualmente, la ley prevé que el IETAM cuente con siete consejeros, incluido el presidente del consejo.

Sin embargo, el Instituto opera en este momento con solo cinco integrantes, luego de que el INE declarara desierta la convocatoria para cubrir dos plazas vacantes.

Además, las juntas locales y distritales del INE funcionarían únicamente durante los años electorales.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una reducción en el gasto de los congresos locales, aunque no se detalló de qué forma se conseguiría, y si también se contempla alguna modificación al régimen actual de legisladores plurinominales.

Actualmente, Tamaulipas cuenta con 36 diputados locales: 22 de mayoría relativa electos en sus distritos, y 14 de representación proporcional que salen de las listas que conforman los partidos.

Es de preverse que se replicarían los cambios propuestos para el Congreso de la Unión.

Se mantiene la cifra en San Lázaro: 300 diputados electos en los distritos por mayoría relativa.

Mientras que 200 diputados electos por representación proporcional (plurinominales); de estos 200, 97 serán aquellos que fueron candidatos de mayoría y no ganaron, pero obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido.

95 se elegirán por votación directa en cada circunscripción; es decir, aparecerán en las boletas y la población los elegirá, y 8 corresponderán a mexicanos residentes en el extranjero.

En el Senado sí se eliminan los plurinominales, por lo que la cifra queda en 96 senadores: 64 por mayoría relativa y 32 por primera minoría.

Actualmente, Tamaulipas tiene cuatro diputados de representación proporcional en San Lázaro, y una senadora plurinominal en la Cámara Alta.