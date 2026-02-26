Inaugura alcaldesa bloquera comunitaria

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal inauguró al poniente de la ciudad la primera Bloquera Comunitaria en Tamaulipas que producirá 150 mil piezas al año

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, inauguró en el poniente de la ciudad la primera Bloquera Comunitaria en Tamaulipas, proyecto que operará bajo coordinación del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano con producción destinada a familias registradas en el programa.

El esquema prevé una producción aproximada de 400 bloques por jornada, con un proceso de fabricación diario por tanda, lo que permitiría alcanzar una meta estimada superior a 150 mil piezas al año según proyecciones operativas del Ayuntamiento.

De acuerdo con la información oficial, el bloque tendrá un costo cercano a 20 pesos por unidad, cifra que representa hasta 30 por ciento menos respecto al precio promedio del mercado local estimado en 28 pesos por pieza.

El programa contempla la venta de paquetes de hasta 400 bloques, cantidad suficiente para la construcción de una habitación de 3×4 metros, con un costo aproximado de 8 mil pesos que podrá cubrirse en parcialidades mediante el IMVISU.

El Ayuntamiento informó que más de 400 personas se encuentran inscritas en lista de espera, quienes deberán cumplir con un proceso de registro previo y la integración de un estudio socioeconómico para acceder al beneficio.

El modelo incluye asesoría técnica sin costo, así como orientación de un ingeniero para quienes acrediten no percibir el salario mínimo en la frontera, además de apoyo en la gestión de permisos de construcción ante la autoridad municipal.

La operación se formalizó mediante un contrato de comodato con la empresa CEMEX, que facilitó maquinaria valuada en 240 mil pesos, capacitación para el personal y suministro de cemento a bajo costo durante la vigencia del convenio.

El acuerdo establece una duración inicial de dos años y funciona bajo un esquema sin fines de lucro, mientras el Gobierno Municipal aporta el terreno en comodato y cubre la totalidad de la mano de obra e insumos de producción.

La administración municipal señaló que el proyecto se ejecuta a través del IMVISU conforme a sus atribuciones legales, incluyendo la promoción de programas de vivienda y la administración de reservas territoriales.

El Instituto indicó que la implementación se sustenta en el Decreto Numero LX 667, instrumento que define su marco de actuación en materia de vivienda social y ordenamiento urbano, en un contexto de demanda creciente de materiales de construcción en la ciudad.