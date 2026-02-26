Inseguridad frena la Copa Mundial de Clavados en Jalisco

World Aquatics canceló la Copa Mundial de Clavados en Zapopan por seguridad; la clasificación a Beijing se definirá en Montreal.

GUADALAJARA, JALISCO.- World Aquatics anunció la cancelación de la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo, tras los operativos de seguridad en la región.

La decisión se tomó luego de una evaluación de riesgos que priorizó la protección de los atletas y asistentes tras el operativo del 22 de febrero de 2026 en el que fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes.

La clasificación rumbo a la Súper Final en Beijing se definirá únicamente con los resultados de la competencia en Montreal, Canadá, programada para este fin de semana.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 80.7% respalda el operativo contra El Mencho y 68.8% confía en que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitará a los grupos del narcotráfico.

Priorizan seguridad de participantes en la Copa Mundial de Clavados

La organización rectora de los clavados a nivel mundial, expresó que es prioridad la seguridad de los participantes, y por ello se canceló la Copa Mundial de Clavados de la especialidad que se realizaría del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco.

La clasificación a la súper final de Beijing será solo con los resultados que se den este fin de semana en la competencia que se realizará en Montreal, Canadá.

¿Por qué cancelaron la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, Jalisco?

La decisión de cancelar la Copa Mundial de Clavados que se realizaría en Zapopan, se dio tras una evaluación de riesgos de la situación del estado de Jalisco, y se analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública.

“La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad” World Aquatics

World Aquatics agradeció a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento, y tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan.

La clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal.

