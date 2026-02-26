Onda de calor se intensifica: temperaturas de hasta 45 °C en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos de un sistema anticiclónico que mantendrá tiempo estable y temperaturas cálidas a calurosas en la mayor parte de México.

Mañana, una circulación anticiclónica y el escaso contenido de humedad propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), iniciando en Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste). No obstante, canales de baja presión y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C : zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 27 de febrero de 2026: Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Pronóstico de viento para mañana 27 de febrero de 2026: Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:



Valle de México: Por la mañana, cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de dirección noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Península de Baja California: Cielo despejado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la península, con una onda de calor en Baja California Sur (centro). Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo despejado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sinaloa y Sonora. Viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Jalisco y muy frío en partes altas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (centro-sur) e iniciando en Michoacán (centro y suroeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Pacífico Sur: Durante el día, se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en sierras de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y muy frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y cálido a caluroso durante la tarde. Viento del sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y de gélido a muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Mesa Central: Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, iniciando una onda de calor en Morelos y Puebla (suroeste). Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.