Onda de calor se intensifica: temperaturas de hasta 45 °C en varias regiones del país

MÉXICO.- Durante esta noche y madrugada del viernes, una línea seca interaccionará con un sistema frontal sobre el noreste mexicano ocasionando vientos de 20 a 30 km/h, rachas de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad, ocasionarán chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; todas con posibles descargas eléctricas. En el resto del país, un anticiclón centrado sobre el noroeste mantendrá tiempo estable y ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y centro del territorio nacional. Al final del periodo de pronóstico, el sistema frontal se desplazará hacia Estados Unidos, sin efectos en México.
Mañana, una circulación anticiclónica y el escaso contenido de humedad propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), iniciando en Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste). No obstante, canales de baja presión y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
El Servicio Meteorológico Nacional monitorea los efectos de un sistema anticiclónico que mantendrá tiempo estable y temperaturas cálidas a calurosas en la mayor parte de México.
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de lluvias para mañana 27 de febrero de 2026:
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 27 de febrero de 2026:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 27 de febrero de 2026:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Valle de México: Por la mañana, cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de dirección noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
Monterrey, N.L., 40.1; Hermosillo, Son., 39.8; Choix, Sin., 39.2; Ciudad Constitución, B.C.S., 38.4; Monclova, Coah., 38.0; Ciudad Victoria, Tamps., 37.8; Rioverde, S.L.P., 37.3; Ejido Nuevo León, B.C., 36.0; Mérida, Yuc., 35.1; Campeche, Camp., 34.7; Tuxtla Gutiérrez, Chis., 34.6; Cuernavaca, Mor., 33.3; Villahermosa, Tab., 33.2 y Tacubaya, CDMX, 27.8.
La Rosilla, Guanaceví, Dgo., -7.5; José Antonio Alzate, Temoaya, Edo. Méx., -4.0; El Vergel, Balleza, Chih., -3.1; Zalayeta, Perote, Ver., -3.0; Alchichica, Tepeyahualco, Pue., -2.0; El Carmen Tequexquitla, Tlax., -1.0; San Rafael, Galeana, N.L., 0.0; ITESA Apan, Apan, Hgo., 0.2; El Saladillo, General Pánfilo Natera, Zac., 0.4 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 8.0.