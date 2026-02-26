Operativo contra “El Mencho” provoca robo masivo de 631 vehículos, reportan aseguradoras

Entre el 22 y 24 de febrero de 2026 se reportaron 396 robos de vehículos en Jalisco, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes del CJNG en Tapalpa, que generó enfrentamientos armados en la región, informó Norma Alicia Rosas, de la AMIS.

JALISCO, MÉXICO.- Tras el operativo el fin de semana para abatir a El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reporta un robo de 631 vehículos asegurados, en donde prácticamente nueve de cada 10 fueron en Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Entre el domingo 22 de febrero y el martes 24 de febrero de 2026 se robaron 396 vehículos en Jalisco, reveló Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS. Y es que el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, fue abatido el pasado domingo en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, lo que derivó en enfrentamientos armados en la región.

“En un día ordinario, por ejemplo, el promedio diario de robos en Jalisco podría ser de 12; entre domingo y martes se robaron 396 unidades en Jalisco, de un total de más de 630 robos adicionales en todo el país. Es decir, sí vimos un robo atípico, este robo atípico se manifestó como 630 robos adicionales en todo el país y podríamos decir que cerca de 400 se llevaron a cabo en Jalisco”, precisó Rosas.

Durante la presentación del robo de vehículos asegurados en los últimos 12 meses, la especialista en seguros detalló que en Michoacán se reportaron 101 vehículos robados y Nayarit, 80 unidades. Con estos datos, estamos en alrededor de 570 vehículos en exceso en tres entidades. En Guanajuato, el exceso al promedio fue de 10 vehículos. Una cifra mucho menor a otras entidades.

“Prácticamente, les puedo decir que los vehículos que fueron robados con violencia si van a estar cubiertos por las aseguradoras”, garantiza la directora general de la AMIS.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA