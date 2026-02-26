Operativo del Ejército enciende alertas en Matamoros

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

MATAMOROS, Tam.- Un operativo del Ejército Mexicano esta mañana en Matamoros, alertó a la ciudadanía del ejido Sandoval de esa ciudad en la frontera del estado, mientras las autoridades alertaron de una situación de riesgo en la zona.

A través de sus redes sociales, el Gobierno municipal emitió una alerta de seguridad, “Se reporta situación de riesgo en el ejiso Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron la presencia de elementos del Ejército Mexicano y la Marina, quienes realizaban recorridos a bordo de tanquetas blindadas, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Aunque no se reportaron balaceras, a través de un video compartido en redes sociales. Se observa a un helicóptero del Ejército que despegó desde el área deportiva del ejido, sin que alguna autoridad reporte información sobre el operativo que se lleva a cabo en la zona.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el operativo en el que participan elementos federales, estaría a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Estos hechos se registran mientras se celebra el Saludo Binacional entre Matamoros y Brownsville Fiestas Mexicanas 2026 Charro Days encabezadas por el alcalde José Alberto Granados Favila y de Brownsville, Jhon Cohen, además del Juez del condado de Cameron Eddie Treviño Jr., en el Puente Nuevo Internacional (Gateway).