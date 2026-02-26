Primera onda de calor 2026 ya activa; Tamaulipas resentirá sus efectos

La primera onda de calor de este 2026 ya está activa en el país. Aunque su centro se localiza en el noroeste y norte, en Tamaulipas también sentiremos sus efectos

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La primera onda de calor de este 2026 ya se encuentra activa y, aunque su centro está sobre el noroeste y norte del país, Tamaulipas no se salvará pues este fenómeno, asociado a una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, dejará días más calurosos, secos y con fuerte radiación solar en la entidad.

Dicho sistema de alta presión se ubica lejos del territorio tamaulipeco, pero su influencia alcanza al noreste del país donde en términos sencillos, actúa como una tapa que impide la formación de nubes y bloquea la entrada de humedad suficiente para generar lluvias.

El resultado es claro: cielos despejados la mayor parte del día y un aumento sostenido en las temperaturas.

Derivado de lo anterior, en casi toda la Entidad esto se traducirá en valores por arriba de lo habitual para lo que resta de febrero y la primera semana de marzo.

En municipios del centro y norte, el termómetro podrá colocarse entre los 37 y 40 grados durante las horas más intensas de la tarde según el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por tanto, las noches serán templadas, lo que reducirá el alivio térmico que normalmente se siente en esta temporada.

En valores pronosticados, se expone que en la frontera, ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo enfrentarán jornadas muy calurosas, con ambiente seco y viento del sur que puede elevar todavía más la sensación térmica.

Mientras que en la zona centro, como Ciudad Victoria registrará picos cercanos a los 40 grados, bajo cielo mayormente despejado.

Hacia la costa, en Matamoros y Tampico, las temperaturas serán ligeramente menores que en el interior, pero la humedad del Golfo hará que el calor se sienta más pesado y bochornoso.

En estas zonas la sensación térmica podría superar los valores oficiales.

Otro efecto importante será la falta de lluvia, pues no se observan precipitaciones relevantes en el corto plazo, lo que favorece condiciones secas en áreas rurales y eleva el riesgo de incendios en pastizales y zonas forestales.

Además, el aumento en el consumo de agua y energía eléctrica será inevitable ante la necesidad de refrescar hogares y espacios de trabajo.

▶️Valores estimados en los principales municipios

Durante los próximos días, los rangos de temperatura máxima previstos son los siguientes:

• Ciudad Victoria: entre 38 y 40°C.

• Reynosa: entre 36 y 39°C.

• Nuevo Laredo: entre 37 y 40°C.

• Matamoros: entre 33 y 36°C.

• Tampico: entre 32 y 35°C.

• Altamira: entre 33 y 36°C.

• Ciudad Madero: entre 32 y 35°C.

La tendencia indica que este patrón se mantendrá varios días más.

Así, aunque el núcleo del fenómeno esté lejos en el mapa, sus efectos ya se sienten en Tamaulipas, marcando un cierre de febrero con calor anticipado y condiciones más propias de primavera que de invierno.