Promueve Gobierno de Altamira conservación de sus playas

El alcalde, Armando Martínez Manríquez, dio el banderazo de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En atención al llamado de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el liderazgo del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, el Gobierno Municipal de Altamira puso en marcha la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas por un Altamira Sostenible, reafirmando su compromiso con el cuidado del entorno natural.

Durante el arranque, el presidente municipal destacó que Altamira cuenta con 27 kilómetros de playa, lo que representa una responsabilidad compartida entre autoridades, empresarios y ciudadanía para mantener estos espacios en óptimas condiciones.

“La presidenta Claudia Sheinbaum lo que busca es que tengamos playas limpias y es lo que queremos todos. En Altamira tenemos una extensión territorial de 27 kilómetros de playa. Yo quiero aprovechar aquí para invitar a todos los propietarios en el frente de la playa que colaboren con nosotros”, expresó.

En esta jornada participaron representantes de ASIPONA Altamira, cámaras empresariales, sector privado, DIF Altamira, sector educativo y diversas dependencias municipales, quienes sumaron esfuerzos para fortalecer la cultura de limpieza y preservación ambiental.

La estrategia se implementó en la Playa Dunas de Altamira y en la Playa Tesoro, donde se realizaron acciones de limpieza y concientización.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar playas limpias y un municipio sostenible para las futuras generaciones.