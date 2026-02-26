Reforma en duda

Golpe a golpe/ Juan Sánchez Mendoza

La propuesta presidencial de reforma electoral (sintetizada en un decálogo) está en riesgo de ser rechazada, pues los partidos aliados de morena y sus opositores han manifestado desacuerdo con al menos tres de los puntos de la iniciativa que, por cierto, será presentada el lunes próximo en la que será la cámara de origen.

La misma presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, incluso, contempla la adversidad legislativa por no ceder al chantaje de la oposición y aliados, ya en el debate formal, pues adelantó que no habrá cambios a su propuesta; y que cada partido y/o legislador debe decidir si apoya o no la iniciativa.

El panorama es incierto, pero todavía restan cuatro días para alcanzar acuerdos previos a la presentación formal del documento; más el tiempo de estudio, análisis y conclusiones a que lleguen las comisiones legislativas, lo que permitirá a los coordinadores camerales cabildear entre sus pares que rehúsan apoyar la iniciativa.

Ciertamente, Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo) y pastor de la bancada de morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, desde hace meses se ha reunido con su grupo parlamentario y homólogos opositores, pero sin haber alcanzado aún el consenso para construir la mayoría calificada.

Por mandato constitucional, para que proceda toda reforma a la Carta Magna, deben estar de acuerdo las dos terceras partes de los asistentes a la sesión plenaria en que se vote.

Hipotéticamente, si acudieran los 500 diputados –300 uninominales y 200 plurinominales–, la reforma tendría que ser calificada por al menos 334 de ellos.

En la actual composición de la cámara baja, Movimiento Regeneración Nacional (morena) cuenta con 253 diputados por lo que requiere de 81 más para alcanzar la cifra establecida.

De ahí se derivan los siguientes escenarios:

a) Con sólo el apoyo de todos los diputados del Partido del Trabajo no le alcanza, pues el PT tiene 49, lo que sumaría 302;

b) Si consiguiera el apoyo de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, solamente, tampoco, pues el PVEM conserva 62, lo que arroja 315; y

c) En caso de lograrse el consenso entre los tres la suma sería de 364 diputados. Suficientes para sacar avante la reforma.

No obstante, hasta el momento, asoma divisionismo en las filas de los aliados, lo que dificulta un panorama halagador para la modificación de la ley en materia electoral.

En otro hipotético escenario, para alcanzar este consenso, tendría que trabajarse a marchas forzadas, pues los tiempos legales para que cualquier modificación constitucional cause efectos –en el caso la reforma electoral–, debe aprobarse al menos 90 días antes de instalarse el proceso electoral de 2027, cuya fecha se estima en los primeros días de septiembre próximo, reduciendo a 90 días el tiempo para cabildear, negociar y quizás modificar el texto original.

De ahí que la reforma, como reconoce Sheinbaum, quizá no pase.

Por cierto, en su oportunidad, Andrés Manuel López Obrador presentó dos iniciativas de reforma electoral: Una en abril de 2022 y otra en febrero de 2024, que fueron ‘bateadas’ por el Congreso.

La primera, conocida como el ‘Plan A’, proponía:

+ Acabar con la representación proporcional, dejando a la Cámara de Diputados con 300 integrantes y al Senado con 96.

+ Crear una sola autoridad electoral (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), elegir a los consejeros mediante voto popular, desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y tribunales electorales estatales; eliminar el financiamiento público para gasto ordinario anual de los partidos políticos, dejando las prerrogativas sólo para gasto de campaña en año electoral.

La segunda, llamada ‘Plan B’, contemplaba:

+ Reducir las cámaras a 300 diputados y a solo 64 senadores (dos por entidad);

+ Reducir significativamente el financiamiento público a los partidos políticos y elegir a los consejeros del INE por voto popular.

Como puede observarse, entre los proyectos de reforma electoral del tabasqueño y el de Claudia Sheinbaum, hay coincidencias.

¿Y coincidirán también en su rechazo legislativo?

Correo: jusam:gg@hotmail.com