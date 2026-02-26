Roban bolso en el centro de Altamira; exigen vigilancia

En el establecimiento ‘La Gabacha’ de Tampico, fue robado un bolso del área de exhibición, informó la encargada.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Cámaras de seguridad captaron el robo de mercancía en un negocio de la zona centro de Altamira.

Ante este tipo de situaciones que son frecuentes, comerciantes exigieron a las autoridades un aumento en la vigilancia, al asegurar que los pequeños negocios padecen del llamado robo hormiga.

El robo ocurrió en el establecimiento “La Gabacha”, ubicado en la calle Francisco Javier Mina número 202.

La encargada del lugar, reportó la sustracción de un bolso que se encontraba en el área de exhibición.

El video del robo que fue publicado en las redes sociales, tiene como objetivo identificar al responsable.

Los afectados lanzaron una advertencia, el responsable debe devolver el artículo o iniciarán los procedimientos legales ante la fiscalía.

Este hecho provocó la indignación de los locatarios de la zona comercial, quienes señalaron que estos robos merman sus ganancias diarias.

“Como pequeño comerciante siempre estamos expuestos al robo hormiga, a los farreros y la respuesta de la Guardia Estatal siempre es tardía”, comentó el comerciante Rodolfo Hernández.

Los vendedores demandan la presencia constante de patrullas y elementos a pie para inhibir a los delincuentes que operan en las calles principales.