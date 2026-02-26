Robo a negocios repunta 57.9%

El Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia en la zona conurbada reportó 30 casos en enero de 2026, frente a 19 diciembre del 2025

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- La incidencia de robo a negocio en la zona conurbada registró un repunte en comparación con el cierre de 2025, de acuerdo con el último reporte del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia en la Zona Conurbada (OCTMA).

El informe recién publicado es correspondiente al corte de enero de 2026.

El informe señala que durante el primer mes del año se contabilizaron 30 robos a negocio, cifra superior a los 19 casos reportados en diciembre de 2025, lo que representa un incremento mensual del 57.9 por ciento en la región integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Del total de casos registrados en enero, el 63 por ciento fueron cometidos con violencia, mientras que el 37 por ciento ocurrieron sin violencia, lo que refleja que prácticamente dos de cada tres robos implicaron algún tipo de agresión directa.

En cuanto a la distribución municipal, el análisis del OCTMA mantiene el patrón observado en períodos anteriores: Tampico concentra la mayor incidencia, seguido por Ciudad Madero, mientras que Altamira presenta la menor proporción dentro del total regional.

Aunque el acumulado de enero no alcanza los niveles más altos registrados en años anteriores, el comportamiento al alza frente al cierre de 2025 coloca nuevamente el tema de la seguridad en comercios como un punto de atención para las estrategias preventivas en la zona conurbada.