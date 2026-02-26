«Seguridad e inversión primero»: Coparmex pide frenar la reforma electoral

El sector empresarial advierte que debatir cambios a las reglas electorales en medio de inseguridad y desaceleración económica es riesgoso e inoportuno.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que no es momento de impulsar una reforma electoral en el país, al considerar que México enfrenta un contexto de incertidumbre económica, violencia en diversas regiones y debilidades en el Estado de Derecho.

El organismo empresarial a través de un comunicado indicó que abrir un debate para modificar las reglas electorales en este escenario resulta riesgoso e inoportuno.

En medio de la inseguridad y la desaceleración económica, el sector empresarial pide poner los pies en la tierra.

Coparmex alertó que una reforma electoral sin consenso puede agravar la polarización.

El llamado es a priorizar seguridad, justicia, paz e inversión para recuperar confianza.

Exhortó a frenar cambios electorales y concentrar esfuerzos en dar resultados concretos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que el país requiere estabilidad institucional y certeza jurídica, no debates que profundicen la confrontación política.

Afirmó que las reformas electorales legítimas deben surgir del consenso ciudadano y fortalecer a las instituciones democráticas, no debilitar la confianza social en ellas.

El organismo advirtió que la incertidumbre política impacta directamente en la inversión y el empleo, al enviar señales negativas a inversionistas nacionales e internacionales.

Señaló que la estabilidad institucional y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad son factores clave para mantener el flujo de capitales y la generación de empleos formales.

Coparmex alertó que una reforma electoral sin consenso ciudadano podría afectar compromisos internacionales de México en materia de democracia y derechos políticos, con posibles repercusiones en procesos de negociación y acuerdos comerciales.

Recordó que el sistema electoral se construyó desde los años noventa mediante acuerdos amplios que permitieron estabilidad, alternancia pacífica y certeza jurídica.

Finalmente, reiteró su disposición al diálogo respetuoso y a la construcción de consensos pero indicó que hoy la prioridad nacional debe ser atender la inseguridad, fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones reales para la inversión y el empleo.