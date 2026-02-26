Sheinbaum reconoce apoyo de la FIFA y pide proyectar estabilidad rumbo a 2026

La Presidenta reconoció el apoyo de la FIFA en la organización del torneo y aseguró que México mantiene estabilidad pese a los hechos de violencia registrados el fin de semana.

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al proceso de organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la confianza del organismo internacional en México como país sede del máximo evento futbolístico.

Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que el acompañamiento de la FIFA ha sido clave en el desarrollo logístico, organizativo y deportivo del torneo, al tiempo que reiteró el compromiso del país para cumplir con los estándares internacionales que exige una justa mundialista de esta magnitud.

En ese contexto, Sheinbaum también se refirió a los hechos de violencia registrados el domingo pasado relacionados con el narcotráfico, señalando que, pese a las pérdidas y la complejidad del escenario, se actuó de manera coordinada para restablecer el orden. “Más allá de lo que pasó el domingo y de las pérdidas, lo que hay que resaltar es que se trabajó para regresar a la normalidad, hubo muchas noticias falsas de lo que pasó en México”, expresó.

La Presidenta enfatizó que el país continúa con avances firmes en la planeación del Mundial 2026, en coordinación con autoridades locales, federales y organismos internacionales, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas en materia de seguridad, infraestructura y operación para selecciones, aficionados y medios de comunicación.

Asimismo, recalcó que la confianza manifestada por la FIFA representa un respaldo institucional relevante en medio del proceso organizativo, especialmente ante el reto que implica albergar nuevamente una Copa del Mundo. México, que será sede junto a Estados Unidos y Canadá, busca proyectar estabilidad y capacidad organizativa en el escenario global, consolidando así su papel histórico dentro del futbol internacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO