Vacunan a 2 mil 500 personas contra el sarampión en Tampico; abren nuevo módulo este viernes en plaza Hijas de Tampico

Habrá afiliación al IMSS Bienestar

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aproximadamente 2 mil 500 personas entre 12 a 49 años de edad acudieron a vacunarse contra el sarampión en los módulos de inmunización instalados en Tampico, informó Dorena Caballero Bonilla, presidenta de la Comisión de Salud en el Cabildo porteño.

Las jornadas se llevaron a cabo en la Plaza de Armas, Plaza Hijas de Tampico y la delegación municipal de la zona norte como parte de la coordinación entre la administración municipal y el Distrito de Salud para el Bienestar II.

“De sarampión se habla que en Plaza de Armas estuvimos atendiendo a mil 600 personas que se vacunaron y en Plaza Hijas de Tampico, el domingo 15, 440 personas atendidas. Esto nos habla de una muy buena participación ciudadana, a través de redes sociales y medios de comunicación hubo muy buena convocatoria… de 2 mil a 2 mil 500 personas en esos cinco días”

Caballero Bonilla anunció que este viernes 27 de febrero se instalará un nuevo módulo de vacunación en la Plaza Hijas de Tampico, donde también se realizará afiliación y toma de fotografía para el programa IMSS Bienestar, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

“Jornada de vacunación a través de IMSS Bienestar donde van a poner un módulo también en la Plaza Hijas de Tampico este viernes 27 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde, donde habrá vacunación y registro para el IMSS Bienestar. Su credencial de identificación, CURP, comprobante de domicilio y si son menores de edad, acta de nacimiento”

La presidenta de la Comisión de Salud exhortó a la población a acudir a vacunarse no sólo en unidades médicas, sino también en planteles educativos y centros laborales, con el fin de ampliar la cobertura.

Recordó que a nivel nacional se han registrado más de 10 mil casos de sarampión y aunque en Tamaulipas se han presentado casos sospechosos, hasta el momento no se han confirmado contagios.