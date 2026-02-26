VIDEO: Desafía a migrante a golpes y termina noqueado

“Eres mexicano, naciste sabiendo boxear, pelea”, le habría dicho el agresor al sujeto originario de México

MÉXICO.- Un hombre, presuntamente de nacionalidad estadounidense, decidió agredir física y verbalmente a un hombre de origen mexicano sin imaginar las consecuencias que esto le traería, ya que terminó noqueado en el piso.

De acuerdo con la grabación que circula en redes y la explicación que se da del video, ambos hombres se habrían armado de palabras, pero en un momento el hombre americano retaría a golpes al mexicano y le pediría que se defendiera boxeando.

En el video se observa cómo el presunto hombre nacido en Estados Unidos mira firmemente al mexicano, se le acerca y lo comienza a provocar, invadiendo su espacio vital y hablándole a centímetros del rostro; incluso comienza a poner su mano en su mejilla dándole a entender a su contrincante que le pegue.

“Vamos mexicano, pelea”, le dice el hombre americano.

Mientras tanto, el hombre que afirman es mexicano retrocede con las manos en los bolsillos, pero su agresor insiste; el agredido le niega con la cabeza que quiera golpearlo e incluso le dice que no sabe pelear.

“No sé boxear”, respondió el mexicano.

Esta respuesta desata la burla de su agresor, quien le diría: “Eres mexicano, naciste sabiendo boxear, pelea”, y lo sigue empujando esperando desatar su ira, mientras la joven que aparentemente acompaña al hombre de México los incitaría a mantener la calma.

Pero el hombre procedente de suelo azteca se desesperaría y le suelta un puñetazo en la cabeza, lo que hace que su oponente tambalee y retroceda unos pasos para recargarse en un mostrador que estaría en la plaza donde sucedieron los hechos.

El hombre se le queda viendo al mexicano y trata de darle un golpe, pero este lo avienta y le da nuevamente con el puño en la cara, por lo que el sujeto americano termina cayendo nuevamente al suelo. Ahí culmina la grabación, que contabiliza miles de vistas hasta el momento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO