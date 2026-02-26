VIDEO: Perro pequeño frustra intento de secuestro al atacar a presunto agresor

El pequeño can ya fue catalogado en redes sociales como un auténtico héroe tras su valiente acción

VALENCIA, ESPAÑA.- Un grupo de delincuentes intentaron secuestrar a una mujer en Valencia, España, sin embargo, no lograron su cometido gracias a la valiente intervención de un perro de raza pequeña quien a punta de mordidas hizo huir a los malhechores y debido a que la escena quedó registrada en video, el caso ya le está dando la vuelta al mundo a través de plataformas digitales, donde el can ya es reconocido como todo un héroe.

Este intento de secuestro ocurrió en la localidad de Polinya de Xuquer en Valencia, España la noche del pasado 30 de octubre de 2025, sin embargo, el caso volvió a tomar relevancia debido a que la Guardia Civil difundió el video del momento exacto en el que un perro de raza pequeña evita el secuestro de su dueña, cuya identidad no fue revelada por temas de seguridad.

El valiente can se aferró al pie del delincuente hasta hacerlo huir. Foto: Guardia Civil de Valencia

Así fue el momento exacto en el que un pequeño perro evita el secuestro de su dueña

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que, tras arribar a la zona a bordo de una camioneta, uno de los delincuentes se aproxima a una vivienda, mientras sus tres cómplices lo esperan en una esquina, posteriormente llama a la puerta y cuando esta se abre ligeramente la empuja violentamente para introducirse a la vivienda y someter a su víctima, sin embargo, no contaba con que uno de los perros de la mujer que intentaban plagiar le haría frente y se aferró a su pie de una mordida, mientras que un segundo can ladraba potentemente, lo cual, lo obligó a abortar la misión y salir corriendo del lugar.

Cabe mencionar que, de manera paralela a estos hechos, los tres delincuentes restantes huyeron de la zona tras percatarse que un elemento de la policía local se aproximaba a la zona caminando, por lo que enseguida subieron al vehículo en el que se movilizaban y todos lograron huir del lugar a toda velocidad, no obstante, el oficial alcanzó a ubicar las placas de la unidad en cuestión y esto fue clave para que se realizara su posterior detención.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, 3 de los detenidos son vecinos de la localidad valenciana antes mencionada, mientras que el cuarto detenido, un sujeto de 40 años y de nacionalidad ucraniana, habría sido contratado por los otros delincuentes para llevar a cabo el secuestro de la mujer para así pedir un rescate millonario al esposo de esta, quien es un reconocido y prolífico empresario de la región.

Tras estos hechos, los cuatro delincuentes implicados en estos hechos enfrentarán a la justicia española por los delitos de organización delictiva, secuestro y daños a vehículos de propiedad privada pues cabe mencionar que, la camioneta que utilizaron en este intento de secuestro era arrendada y la incendiaron tras su fallido movimiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO