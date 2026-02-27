Alertan por hongo brasileño que pasa de gatos a personas; ¿está en México?

El hongo Sporothrix brasiliensis se transmite de gatos a humanos principalmente por rasguños y contacto con heridas.

MÉXICO.- El hongo Sporothrix brasiliensis avanza y causa preocupación entre quienes conviven con gatos. Esta infección felina salta a las personas y provoca lesiones en la piel que requieren atención inmediata. Conocer la forma en que se transmite y cuáles son sus señales permite frenar su propagación.

En Uruguay, el reporte de un brote ocurrido en 2025 confirma la expansión de este organismo. El Instituto de Higiene de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (IH) explicó que un gato rescatado desde Brasil infectó a la familia con quien vivía.

¿Cuáles son los síntomas del hongo Sporothrix brasiliensis en humanos y gatos?

Identificar las heridas a tiempo evita complicaciones graves. El hongo se manifiesta a través de lesiones que no sanan con tratamientos comunes y que suelen extenderse si no se aplica el fármaco adecuado.

Así afecta este hongo a las personas y a los animales, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Fungi (Basel) y un artículo de la Universidad Andrés Bello en Chile:

Gatos con llagas: Aparecen úlceras profundas y costras en el hocico, la nariz y las orejas. Estas heridas son la señal más clara de que el animal porta el hongo.

Estornudos felinos: Los problemas para respirar y los estornudos frecuentes indican que la infección afecta las vías respiratorias de la mascota.

Personas con úlceras: Tras un rasguño, surgen bultos y llagas dolorosas en manos o brazos. Es la primera manifestación en individuos contagiados.

Afección linfática: Si el hongo progresa, invade los ganglios, los ojos o los pulmones, lo que provoca cuadros médicos complejos.

¿Cómo se transmite el hongo de gatos a humanos?

Este enemigo microscópico es sumamente oportunista. Un gato enfermo se convierte en un foco de infección para el hogar si no se toman medidas de aislamiento y protección adecuadas.

Así ocurre el contagio, como menciona el Instituto de Higiene en Uruguay:

Rasguños: Es la vía de entrada más frecuente. El hongo se aloja en las garras del felino y aprovecha cualquier lesión en la piel humana para ingresar.

Mordeduras: Los dientes del animal inyectan el hongo directamente. Los ataques o juegos bruscos con una mascota infectada inician el proceso de contagio.

Contacto con secreciones: Tocar las úlceras del animal sin protección transfiere el hongo. Se recomienda el uso de guantes para manipular o curar a gatos con llagas sospechosas.

Inhalación: Las gotas expulsadas por el gato al estornudar pueden llegar a los pulmones de quienes están cerca, lo que facilita una infección interna.

¿Hay cura para este hongo en humanos y gatos?

A pesar de la agresividad del brote, la enfermedad es tratable. Tanto las personas como los felinos tienen altas probabilidades de recuperación si el diagnóstico ocurre en las etapas iniciales.

Así es posible detener la infección:

Curación en personas: La medicina cuenta con fármacos antifúngicos efectivos que eliminan la infección si el paciente sigue las indicaciones médicas.

Sanación felina: Los gatos responden bien a pastillas diarias, como el itraconazol, siempre bajo estricta vigilancia de un veterinario para proteger sus órganos.

Procesos prolongados: La terapia es lenta y puede durar desde unas semanas hasta cuatro meses, lo que exige disciplina por parte de los responsables del animal.

Importancia del seguimiento: Suspender el tratamiento antes de tiempo provoca recaídas. El compromiso familiar garantiza que el hongo desaparezca por completo.

¿Dónde es común la presencia del hongo?

El invasor tiene una presencia consolidada en Sudamérica y aprovecha el clima y la falta de control en el movimiento de animales para conquistar nuevos territorios. Estas son algunas zonas donde circula el hongo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el IH:

Brasil como epicentro: La situación inició en Río de Janeiro, donde se registra el mayor número de casos en humanos y mascotas.

Expansión regional: El hongo circula activamente en Argentina, Chile y Uruguay, lo que demuestra que las fronteras no detienen su avance silencioso.

La infección por Sporothrix brasiliensis se diferencia de otras variedades por su alta carga de hongos en las heridas de los gatos, lo que eleva el riesgo de contagio masivo entre humanos y estas mascotas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR