Alertan sobre posibles recortes de personal en TV Azteca tras concurso mercantil

TV Azteca entra a concurso mercantil; expertos advierten posibles despidos y un juicio en Estados Unidos por deuda de 565 mdd marcará su futuro financiero.

MÉXICO.- La entrada de TV Azteca a concurso mercantil abre un escenario complejo para la segunda televisora más importante de México.

“Van a hacer ajustes fuertes seguramente… no tienen ningún problema Elektra… Total Play no tiene ningún problema… la única que está en este tema de insolvencia es TV Azteca… puede ser uno de los riesgos, una de las consecuencias… si puede haber despidos…” José Yuste. Periodista especializado en negocios

Según el periodista José Yuste, la reestructura financiera de la empresa de Ricardo Salinas Pliego podría implicar despidos en distintas áreas de TV Azteca, aunque “con todas las de la ley”.

El concurso mercantil busca evitar la quiebra y atender deudas con acreedores en Estados Unidos, donde un juez federal en Nueva York decidirá sobre un adeudo de 565 millones de dólares.

El futuro de la TV Azteca está en juego.

¿Habrás despidos en TV Azteca? La televisora deberá reducir gastos

José Yuste recordó en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula que no todos los concursos mercantiles significan que se caerá en la bancarrota aunque han habido casos que lo demuestran.

Recordó que un caso que sí derivó en quiebra fue el de Interjet y uno que salió bien librado fue el de Comercial Mexicana.

Debido a que la etapa actual en la que se encuentra TV Azteca con un plan de reestructura, buscará reducir gastos.

TV Azteca y sus deudas en Estados Unidos

Un concurso mercantil implica un proceso judicial para supervisar la reestructuración de las deudas y evitar la quiebra, ello ante el pago de impuestos pendientes de Grupo Salinas y deudas pendientes de TV Azteca con acreedores en Estados Unidos.

Se espera que este 27 de febrero en Estados Unidos un juez federal de Nueva York resuelva la petición de los acreedores de TV Azteca quienes han solicitado desde el 24 de febrero que se culmine la etapa de pruebas y se inicie un juicio sumario por la deuda que asciende a 565 millones de dólares .

