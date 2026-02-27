Amenza incendio forestal de Miquihuana en llegar a viviendas

Ejidatarios de Valle Hermoso piden combate aéreo

Por. Antonio H. Mandujano

MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.- El incendio forestal que azota la sierra de Miquihuana está saliéndose de control y mantiene en alerta máxima a los habitantes del ejido Valle Hermoso, donde el fuego ya avanza peligrosamente hacia la zona habitada.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las llamas han ganado terreno en las últimas horas debido al viento y a la resequedad del monte. El temor es claro: que el incendio cruce de la serranía hacia las primeras viviendas del ejido.

En mensajes enviados de manera urgente a la Protección Civil del Estado de Tamaulipas, los habitantes piden apoyo aéreo inmediato.

“Manden por favor ayuda vía aérea, el fuego avanza demasiado rápido. Los brigadistas ya están agotados, ya fueron muchos días”, expresan pobladores en tono de desesperación.

Ante la solicitud, la dependencia estatal respondió que “seguimos trabajando en la operatividad de la aeronave y logística de las operaciones”, sin precisar aún el momento en que podría activarse el apoyo aéreo en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial más reciente, el incendio presenta 40 por ciento de control y 30 por ciento de liquidación. En las labores participan 96 combatientes de distintas corporaciones, además de ejidatarios que se han sumado para contener el avance del fuego.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en la zona serrana, mientras la comunidad sigue atenta a la evolución del siniestro.