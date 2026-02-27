Aumenta a 28 la cifra de militares fallecidos tras operativo en Tapalpa

Ricardo Trevilla confirmó en la conferencia de prensa matutina aseguró que otros tres elementos murieron durante la operación contra el narcotraficante

JALISCO, MÉXICO.- Tras la muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alías “El Mencho”, se registró la muerte de 28 elementos de las Fuerzas Armadas, informó Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y es que luego de los hechos sucedidos el domingo 22 de febrero, el general había confirmado el deceso de 25 elementos del ejército, sin embargo, hoy en la conferencia de prensa matutina aseguró que otros tres elementos murieron durante la operación contra el narcotraficante.

“El día de hoy se encuentran en instalaciones sanitarias, hospitales de primero y segundo nivel, son 25 elementos, de ellos, solamente uno está en una situación grave inestable. El resto afortunadamente están estables”, explicó.

A pregunta expresa durante la conferencia de prensa matutina en Mazatlán, Sinaloa, el secretario dijo que el 22 de febrero se registraron dos eventos violentos diferentes, el primero la detención del “Mencho” , donde murieron tres personas del ejército.

“En esa operación, lamentablemente fallecen tres compañeros de nosotros. Después en todo el estado de Jalisco se llevaron a cabo ataques cobardes porque fueron contra el personal de la Guardia Nacional que estaba transitando en carreteras. Son dos cosas diferentes, la operación fue exitosa, es donde fallece el “Mencho”, 12 delincuentes más fallecen también y se detienen a dos”, resaltó.

