Buscan casos de sarampión en Altamira: descarta cuatro casos sospechosos

Carlos Arturo Juárez del Ángel, director del Distrito de Salud para el Bienestar, informó que aunque el laboratorio estatal descartó los reportes recientes, se mantiene una vigilancia epidemiológica estricta en todo el municipio.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las autoridades salud de Altamira mantienen una búsqueda de posibles casos de sarampión para evitar brotes.

El director del Distrito de Salud para el Bienestar, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que, aunque el laboratorio estatal descartó los reportes recientes, la vigilancia epidemiológica permanece de forma estricta en todo el municipio.

Hasta el momento, cuatro pacientes presentaron síntomas relacionados con esta enfermedad, lo que activó los protocolos de toma de muestras.

Sin embargo, los resultados confirmaron que el virus no circula actualmente en la población local.

“Hemos registrado cuatro casos sospechosos de sarampión y han sido descartados por el laboratorio estatal de salud pública y vamos a seguir con la línea de vigilancia epidemiológica permanente”.

El personal de salud enfoca sus esfuerzos en la detección oportuna para garantizar que no exista un contagio comunitario.

“En Altamira han sido los cuatro casos sospechosos, pero afortunadamente una vez que se han tomado las muestras correspondientes han sido negativas”, declaró el funcionario.

El plan de acción ante una sospecha incluye la movilización de brigadas hacia el hogar del paciente para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.

“Vamos a seguir buscando casos para descartar la transmisión autóctona en nuestra zona. Ante cualquier caso nos hacen la notificación y el área de epidemiología va al domicilio y se hace un cerco que corresponde a un bloqueo vacunal en alrededor de 25 manzanas”, detalló el funcionario.

El sistema de vigilancia se mantiene en alerta para responder ante cualquier aviso de la ciudadanía y asegurar que la cobertura de vacunación sea efectiva en caso de una emergencia sanitaria.