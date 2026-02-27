Choque troca y moto: 1 lesionado

El conductor de la camioneta habría ignorado el señalamiento de alto, invadiendo la vialidad por donde circulaba con preferencia el motociclista.

POR JUAN MARTÍN ESPERANZA

EXPRESO – LA RAZÓN

Un motociclista terminó con golpes contusos luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la tarde de este jueves en un concurrido crucero de la zona centro, lo que generó la movilización de autoridades de tránsito.

El percance se reportó alrededor de las 15:00 horas en la intersección de las calles Canales y Escobedo, donde una camioneta blanca y una motocicleta colisionaron tras una presunta falta de precaución al incorporarse al cruce.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la camioneta habría ignorado el señalamiento de alto, invadiendo la vialidad por donde circulaba con preferencia el motociclista, provocando el impacto.

Tras el choque, automovilistas que presenciaron lo ocurrido dieron aviso al número de emergencias 911 ante el temor de que el joven estuviera gravemente lesionado.

Aunque paramédicos fueron requeridos, se informó que el motociclista únicamente presentaba golpes menores que no ameritaron traslado hospitalario.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho, mientras que los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.