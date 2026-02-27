Confirman tres casos de barrenador en Victoria

Registran un repunte en casos de gusano barrenador, al aparecer tres casos, uno de ellos en un perro

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

En el municipio de Victoria, no solo se confirmaron dos casos de gusano barrenador en bovinos, sino que ahora enfrenta un posible tercer caso, pero esta vez en un perro, el cual está en espera de confirmación de laboratorio.

Fue el subsecretario de Desarrollo Pecuario en Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, quien confirmó que los dos positivos en la capital corresponden a ganado bovino, sin embargo, reveló que este mismo día se recibió el reporte de un canino con sospecha de miasis por cochliomyia.

“Sí, ya tenemos por ahí dos casos positivos en la capital, en Ciudad Victoria” confirmó.

Agregando que también “hay un reporte de un canino que estamos todavía esperando el resultado; no lo tenemos como positivo”.

Pero aún y con el repunte de este día, el funcionario insistió en que el panorama no está fuera de control.

Actualmente Tamaulipas registra 10 casos activos, y pese a la incidencia reciente, aseguró que la dispersión está contenida gracias a las acciones coordinadas con la federación.

“Esto no está fuera de control… lo tenemos controlado”, afirmó, al comparar que en estados del sur-sureste del país existen cientos de casos, situación que no ocurre en la entidad.

Detectados antes de completar el ciclo

Sobre los dos bovinos detectados en Victoria, explicó que las larvas estaban en fase 2, es decir, aún no alcanzaban la etapa 3, que es cuando caen al suelo para pupar y luego emerger como mosca adulta.

“No cumplió su ciclo la larva, la detectamos y se atendió. Ahora es esperar los 15 días que nos marca la autoridad para inactivar el caso”, detalló.

En uno de los casos se trató de un animal adulto con una lesión en el tren posterior, presuntamente derivada de la aplicación de algún medicamento, lo que abrió la puerta para que la mosca depositara los huevecillos.

Sobre el posible caso en perro, reiteró que será el laboratorio el que confirme o descarte, sin embargo, subrayó que fue atendido de manera oportuna.

El funcionario estatal, explicó que no toda miasis es gusano barrenador y que, de hecho, de 48 reportes recientes en el estado, 29 resultaron negativos.

Por tanto, el llamado a la población fue directo: revisar diariamente a mascotas y animales de traspatio, atender de inmediato cualquier herida y reportar cualquier sospecha.

“Sin heridas no hay gusaneras”, enfatizó

Así también, detalló que el 60 por ciento de los casos en bovinos se presenta en ombligos de recién nacidos, por lo que pidió reforzar cuidados en esa etapa.

En el caso de mascotas, insistió en que pequeñas lesiones pueden convertirse en puerta de entrada para la mosca.

Reportar es clave

Ante todo lo que esta aconteciendo, el subsecretario pidió a productores y ciudadanía no dejar pasar ninguna sospecha y acercarse a asociaciones ganaderas, oficinas estatales o instancias federales para activar el protocolo.

Amaya García, fue claro casi al finalizar su declaración al señalar que hasta el momento no ha habido deceso alguno de ganado por este mal zoosanitario.

“La atención es inmediata y gratuita. No ha habido un solo animal muerto por gusano barrenador en Tamaulipas”, sostuvo.